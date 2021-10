Frýdek totiž Hanáky požádal o přeložení duelu z důvodu údajného covidu v kádru. Jenže tým nebyl hygienou uvalený do karantény, a tak Uničov normálně vyrazil na zápas.

„Díváme se na to tak, že pokud klub není v karanténě a hrát mu nezakázala hygiena, tak si může pomoct třeba hráči z dorostu. Je to podobná situace jako ve chvíli, kdy máte více zraněných hráčů. Myslím, že by se hrát nemělo opravdu jen ve chvíli, kdy to nepovolí hygiena. Takhle bych ve chvíli, kdy mám zraněné dva klíčové hráče, řekl, že máme v týmu covid. Pro fotbal by to nebylo dobře,“ uvedl tehdy bezprostředně po nezapočatém zápasu kouč Uničova Dušan Žmolík.

V termínu, kdy se měl duel konat se tak normálně napsal zápis o utkání a čekalo se, jestli nakonec i domácí na trávník nevyběhnou. Jenže hrací plocha podle zápisu nebyla připravená na utkání, a tak se hosté opět sbalili a odjeli domů.

Necelé dva týdny čekali, až Sportovně technická komise navrhla kontumaci v jejich prospěch a také dvacetitisícovou pokutu pro protivníka. Ve středu potom Disciplinární komise tento návrh přijala a Uničov tak zapíše kontumační výhru 3:0 a tři body do tabulky.

Díky tomu se dotáhl na sedmý Hlučín a šesté Slovácko B a je jen o skóre s jednadvaceti body osmý. Přidat další výhru tentokrát už na hřišti budou chtít svěřenci Dušana Žmolíka v sobotu, kdy v 10.15 změří síly s Velkým Meziříčím na jeho půdě.