Hanáci tak potvrdili dobrou formu před úvodním jarním kolem, do kterého vstoupí ostře, protože přivítají lídra soutěže z Blanska.

Začátek plný nepřesností potvrdil, že týmy toho moc na přírodní trávě neodehrály. Vítkovice jednu z chyb hostů potrestali a šli do vedení.

„Bylo vidět, že jsme poprvé na trávě. Bylo tam hodně technických nedostatků. I první branka pramenila ze špatné přihrávky a špatného zpracování,“ měl pochopení uničovský trenér Dušan Žmolík.

Ale potom už hodnotil utkání pozitivně. Jeho svěřenci si totiž na vlastnosti povrchu začali zvykat a ve druhém poločase byli lepším týmem. A díky brankám Krče a Vasiljeva souboj otočili.

„Zasloužili jsme si vyhrát. Ve velké šanci nás podržel brankář Kalina. Díky zlepšené hře ve druhé půli můžu být spokojený. Utkání splnilo účel a předvedli jsme hlavně směrem dopředu hru, kterou se chceme prezentovat a výborně jsme se doplňovali,“ zakončil hodnocení zápasu.

Uničov na závěr potvrdil výborné výsledky z celé přípravy a v neděli se postaví největšímu favoritovi na postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY z Blanska.

„S přípravou jsem maximálně spokojený. Splnili jsme všechno, co jsme chtěli, ale musíme přenést výsledky do mistrovských zápasů, jinak na to všichni rychle zapomenou,“ řekl kouč.

V následujícím týdnu bude Dušan Žmolík zjišťovat, jakou hrou se nejbližší soupeř prezentoval v posledních zápasech, ale soustředit se bude hlavně na své hráče.

„Budeme chtít hrát tím svým stylem,“ zdůraznil a přiznal, že o sestavě ještě není rozhodnutý: „Hodně jsem přemýšlel, jestli dnes hrát podobně jako v mistrovském utkání, ale vzhledem k podmínkám nevím, jestli se na trávník dostaneme, takže jsem zátěž rozložil mezi všechny hráče, aby si povrch osahali.“

MFK Vítkovice - SK Uničov 1:2 (1:0)

Branky Uničova: Krč, Vasiljev.

Uničov: Uvízl - Seibert, Bala, Můčka, Purzitidis - Svoboda, Bača, Ambrozek - Vichta, Komenda, Krč. Střídali: Kalina - Kasal, Strnad, Vasiljev. Trenér: Dušan Žmolík.