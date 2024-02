Fotbalisté Uničova v předposledním přípravném utkání remizovali na prostějovské umělce bez branek s Blanskem. „Nejkvalitnější zápas,“ hodnotil trenér Petar Aleksijević. Ten může být spokojený, že se mu postupně vrací Aleš Krč.

Tatran Bohunice - SK Uničov | Foto: Jan Kvapil

„Blansko předvedlo velmi dobrý výkon, dvacet minut mu patřilo, dobře kombinovalo a bylo silnější na míči. Potom jsme se dostali do hry a většinu utkání jsme byli do prostřídání lepší. Chyběly jen góly. Dostali jsme se do šancí v obou poločasech, trefili jsme i břevno. Soupeř měl také nějaké příležitost. Utkání hodnotím kladně, dalo nám spoustu odpovědí na otázky.“ hodnotil bezbrankový duel Petar Aleksijević.

Posledních pětadvacet minut zvládl také útočník Aleš Krč, který se vrací po zranění kolene. „Vrátil se do plného tréninku a po dohodě s ním, jsme ho dali i do zápasu. Snažíme se ho co nejdříve dostat do maximální fyzické pohody,“ prozradil kouč.

Generálku na MSFL má Uničov v plánu proti Kozlovicím. Zatím však není jisté kde a kdy se bude hrát, protože klub by rád nastoupil na přírodní trávě. „Mohli bychom to vědět snad ve čtvrtek, zatím hledáme varianty,“ uzavřel Aleksijević.

SK Uničov - FK Blansko 0:0

Uničov: Kvapil - Koutný, David, Červeň - Diblík, Ambrozek, Svoboda, Javůrek - Vybíral, Komenda, Vichta. Střídali: Uvízl - Saňák, Sklenář, Hausknecht, Krč, Vorlický. Trenér: Petar Aleksijević