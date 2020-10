Poměrně nečekaně vyběhla na hřiště jedenáctka Hanáků, která čítala oproti předchozímu duelu Uničova s Uherským Brodem (6:1) tři změny.

„První věc byla, že se nám dařilo i s těmi kluky, kteří hráli dneska, takže jsem jim chtěl dát šanci a druhá je to, že Rosice bývají vždycky dobře připraveny, tak jsem jim to chtěl ztížit a udělat změny,“ komentoval rošády v sestavě uničovský trenér Dušan Žmolík.

Sahat do rozjetého stroje, který vyhrál pět mačů v řadě, zpočátku nevypadalo jako dobré řešení. Uničov se totiž chvíli hledal a v patnácté minutě poslal domácí Rosice do vedení z penalty Drbal.

„Měl to být podle sudího faul, ale David Bača byl u míče dřív a jen si jej pokryl a protihráč přes něj přepadl. Chtěl bych se na to podívat, ale záznam není k dispozici. Jestli to byl nedovolený zákrok, tak určitě ne na žlutou,“ hodnotil verdikt sudího hostující kouč a dodal: „První čtvrt hodinu jsme byli ještě asi v autobuse a hlavně v obranné fázi jsme se hledali.“

Ale jeho svěřence dostala inkasovaná branka konečně do zápasu a začali si také vytvářet šance: „Věděli jsme, že to po obdrženém gólu bude ještě těžší. Naštěstí jsme vyrovnali.“ Trefil se po akci ze strany už stabilně kanonýr Aleš Krč – střeleckou šňůru natáhl už na šest duelů v řadě.

DALŠÍ ZÁPAS BEZ PŘÍTELKYŇ

Ve druhém poločase se Uničov tlačil za vítězstvím, vytvořil si několik závarů, a dokonce nastřelil tyč. Jenže se žádná z příležitostí neujala. „Neměli jsme tolik šancí jako v předešlých zápasech,“ litoval Žmolík.

Přesto na svých hráčích viděl ve větrném počasí snahu a chuť strhnout boj na svoji stranu.

„Počasí moc fotbalu nepřálo, ale na klucích bylo vidět, že remíza jim nestačí. Z bodu nejsme nadšení, ale bereme ho, protože to byl extrémně těžký zápas. Soupeř hrál dobře, tvrdě a agresivně,“ ctil sílu protivníka Žmolík.

Sám musí teď nachystat své svěřence na specifické podmínky, které bude mít příští týden měření sil se zlínským béčkem. Stejně jako všechny ostatní sportovní akce se i tato bude muset obejít bez diváků.

„Ti, co jsou zvyklí, že se jim daří, když se na ně koukají přítelkyně, tak je tam bohužel mít nebudou,“ odlehčil téma a pokračoval: „Bude to pro všechny stejné, ale ještě nikdy jsme takhle nehráli ani přátelák. Vždycky tam bylo alespoň pár lidí, kteří fandili nebo nadávali. Teď tam budeme jen my na lavce.“

FC Slovan Rosice – SK Uničov 1:1 (1:1)

Branky: 15. Drbal – 38. Krč. ŽK: Kugler – Ambrozek, Bača, Koutný. Rozhodčí: Ogrodník – Vostrejž, Volek. Diváci: 310.

Rosice: Zádrapa – Zezula, Kršák, Novák, Kugler (60. Sedláček), Černý, Pazourek (79. Minarčík), Selinger, Vítámvás (52. Dobrovodský), Drbal, Fila (70. Malata). Trenér: Michal Kugler.

Uničov: Kalina – Purzitidis, Koutný, Krayzel (46. Kasal), Můčka – Svoboda (72. Vasiljev), Ambrozek, Bača – Vichta, Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.