Fotbalisté Uničova mohli v případě nedělní výhry na hřišti Baníku Ostrava B jít do čela MSFL. Jenže v Ostravě prohráli 1:2 a propadli se z druhého místa na čtvrté.

SK Uničov - FC Baník Ostrava B | Foto: Jan Kvapil

„Věděli jsme, že nás čeká běhavý, dobrý soupeř, který má kvalitu a prezentuje se rychlým fotbalem. První poločas měl Baník více ze hry, ale paradoxně jsme to byli my, kdo měl dvě nadějné situace, ale neskórovali jsme. Baník tam měl také akce, které zaváněly,“ popisoval uničovský kouč Petar Aleksijević.

Branky se v první půli diváci na Bazalech nedočkali. „Do té druhé jsme se trošičku přeskupili a dostávali se do tempa. Jenže jsme dostali gól, když jsme vyřešili špatně protiútok a oni se trefili z dorážky do prázdné,“ pokračoval Aleksijević.

Skóre v duelu sousedů v tabulce, které dělil jediný bod, otevřel v 56. minutě Krupička. V 78. minutě zvýšil na 2:0 Ferreira. „Šli jsme do rizika,“ přiznal kouč.

Tomečka odčinil nezdar nulou. Eskáčko vzalo Hlučínu bod

Šest minut před koncem dal Uničovu naději snížením Svoboda, jenže vyrovnat se týmu už nepodařilo. „Měli jsme možnosti, ale neproměnili jsme je. Baník také zahodil velkou šanci,“ přiblížil konec duelu Aleksijević.

„Klukům bych možná vyčetl, že jsme měli až příliš velký respekt, chyběla nám odvaha vzít to na sebe. V bojovnosti a přístupu ale problém nebyl,“ dodal kouč, který se musel obejít bez Jana Ambrozka a Jakuba Vichty. „Léčí se. Doufáme, že se nám co nejdříve vrátí, abychom měli konkurenci. Dlouhodobě patří do základní sestavy,“ přiblížil zdravotní stav marodů.

Uničov tak nevyužil zaváhání béčka Karviné, před které by se v případě výhry dostal. Místo toho se na čelo bodově dotáhl Baník B. Uničov klesl na čtvrtou příčku a na první ztrácí stále dva body.

„Věděli jsme o tom, ale nezatěžovalo nás to. Byl to teprve druhý jarní zápas, proto nás to teď nemusí mrzet. Výhra by byla samozřejmě lepší, ale udělali jsme maximum. Teď se musíme soustředit na další těžký zápas proti Třinci,“ uzavřel Aleksijević. S tím hraje Uničov v neděli 10.15 na svém stadionu.

Mecenáš versus investor. Kdo jsou Američané se zájmem o Sigmu

FC Baník Ostrava B - SK Uničov 2:1 (0:0)

Branky: 56. Krupička, 78. Ferreira - 84. Svoboda.

Rozhodčí: Drozdy - Tomanec, P. Mayer. ŽK: Holaň, Kubný - Kamas. Diváků: 320.

Baník B: Kubný - Sirotek, Krupička, Ferreira (91. Hapal), Holaň, Kašpárek, Chvěja (86. Temel), Říha, Málek, Fadairo (65. Drozd), Aririerisim. Trenér: Josef Dvorník

Uničov: Kvapil - Koutný, David, Červeň - Diblík (46. Kamas), Svoboda, Hausknecht, Javůrek (80. Saňák) - Vybíral (80. Sklenář), Komenda, Krč. Trenér: Petar Aleksijević.