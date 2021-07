Svěřenci Dušana Žmolíka mají za sebou kondiční týden, který zakončili v sobotu dopoledne zápasem. Proti nováčkovi F:NL se dostali do vedení po půl hodině hry, kdy se v úniku prosadil Kamas.

„V prvním poločase jsme hráli dobrý fotbal a také jsme jej vyhráli. Ne, že by Vyškov neměl šance, ale nevyřešil je. Dařilo se nám herně a dokázali jsme kombinovat a být nebezpeční,“ začal hodnocení trenér Uničova Dušan Žmolík.

Ještě do přestávky mohl třetiligový celek zvýšit náskok, ale dvě šance neproměnil. Povedlo se to až v šedesáté minutě střelou Martin Vybíral.

„Druhý poločas už to ale nebylo takové jako v prvním. Vyškov nás přehrával. Celý zápas hrálo roli, že za sebou máme náročný týden, protože jsme byli nepřesní a kdybychom byli čerství a šli jsme z klasického tréninku, tak bychom většinu situací řešili asi jinak. S tím jsem ale do zápasu šel,“ pokračoval Žmolík

Přesto Uničov vedl 2:0. Jenže v posledních patnácti minutách pravděpodobně hostům došlo. Čtvrt hodiny před koncem přišlo snížení a v závěrečných třech minutách dokonal Vyškov obrat. Využil k němu dvě standardky. Nejprve se prosadil po centru Fofana a následně zakroutil přímý kop do šibenice Klesa.

„Všechny góly padly z věcí, které jsme měli řešit jinak, hlavně takticky a s únavou to nemělo zase tolik společného. Soupeř s výsledkem zaslouženě něco udělal,“ uznal kouč.

„Je pro nás dobře, že si musíme uvědomit, že jsme utkání nehráli dobře, hlavně v závěru,“ dodal.

Pro Vyškov se jednalo o generálku na úvodní kolo druhé ligy. V jeho dresu se představil i uničovský Jan Ambrozek. Naopak pro Hanáky šlo o poslední přípravný duel před MOL Cupem, který sehrají v sobotu v Rýmařově. Výkop je v 15 hodin.

Ještě není jisté, které z noviců bude mít Dušan Žmolík k dispozici. „Jan Ambrozek ani Kuba Vichta, kteří jsou na testech ve Vyškově a Prostějově, to ještě nemají podepsané, takže je možné, že se k nám vrátí. S hráči, kteří jsou u nás na zkoušce, tak s nimi budu mluvit v týdnu, jak to vidí oni a jak my. Budeme to řešit a může se stát, že do Rýmařova pojedeme o jednoho nebo dva hráče méně, bude tam někdo nový nebo bude složení stejné,“ uzavřel Žmolík.

MFK Vyškov - SK Uničov 3:2 (0:1)

Branky: 75. Štěpánek, 87. Fofana, 90. Klesa – 34. Kamas, 60. M. Vybíral.

Vyškov: Šustr – Fofana, Štěpánek, Ilko, Vintr (46. Macej), Slovák (46. Klesa), Lahodný (78. Jaroš), Cabadaj, Jambor (46. Mgienga), Ambrozek, Němeček (46. Simr). Trenér: Jan Trousil.

Uničov: Uvízl – Koutek, Koutný, Straňák, Můčka - Svoboda, Dittmer, Bača - Komenda, Krč, Kamas. Střídali: Kalina – Neuer, Sedláček, M. Vybíral, P. Vybíral, Diblík. Trenér: Dušan Žmolík.