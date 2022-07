„Hodnotím to tak napůl. Určitě jsem si představoval lepší umístění, příprava vypadala slušně, kluci v ní předváděli výborné výkony, ale ty v některých zápasech nenaplnili,“ hodnotil Jiří Neček.

V zimní přípravě Uničov porazil druholigovou Opavu, remizoval s Vyškovem a ani jednou neprohrál. Na to navázal třemi výhrami se skóre 10:2, jenže potom přišlo první varování – porážka 0:6 na půdě béčka Baníku.

„To byla nádherná facka. Dělal nám tam velké problémy Smékal a když jsem byl teď na školení v Praze, tak mi ukázali, že má rychlost 34 kilometrů v hodině. Větral nás tam a abychom ho chytili, tak bychom museli mít hodně rychlé hráče. Každopádně nám tento zápas názorně ukázal, že máme mezery v obraně,“ říkal Neček.

Ale Uničov se z ní oklepal. Získal v následujících třech duelech sedm bodů. Až potom se trošku zadrhl. Ve zbývajících devíti zápasech vyhrál pouze dva a ve stejném počtu remizoval. Připsal si hned pět porážek.

Pavel Šustr: Proč bychom nemohli hrát na čtyři útočníky? Chceme hrát atraktivně

„Kladu si otázku, čím to bylo. U některých hráčů přišel pokles formy a hlava mi to nebere, protože jsme dovedli zahrát výborně a potom to kluci pokazili individuálním výkonem, protože jsme dělali individuální chyby,“ všiml si Neček.

Přitom domácí zápasy Uničovu šly. Ze sedmi prohrál pouze jednou a dvakrát remizoval. Problém byl při výjezdech na půdu soupeře, hlavně v závěru, protože z posledních pěti mačů hned čtyři prohrál.

„Ty venkovní duely mě mrzí. Domácí jsme zvládli slušně. Pokud máte kvalitu a nejde prodat venku, tak je někde chyba,“ kroutil hlavou kouč.

„Doma jsme uměli zápas otočit, když jsme dostali gól, zareagovali jsme. Naopak venku jsme vyrovnali, ale duel nezlomili, což mě mrzelo. Některá utkání jsme měli krásně zvládnout,“ myslí si Neček.

Navíc se v sezoně potvrdila jeho slova o mezerách v obraně. Ze šestnácti zápasů udrželi jeho svěřenci pouze třikrát čisté konto, z toho dvakrát v úvodních třech duelech. K tomu inkasoval celkem třicetkrát, což je průměr téměř dva góly na zápas. Na druhou stranu také spoustu gólů (31) uničovští nastříleli.

Večeřa nasázel čtyři góly bráchovi a vyhrál díky tomu krále střelců

„To je to, hodně gólů jsme dali a měli jsme spoustu dalších šancí. Ale trefovali jsme gólmana. Většinou to mohlo být tak, že jsme mohli vést 3:0, ale nedali jsme, udělali individuální chybu a zápas byl obráceně,“ litoval Neček, který se mohl spolehnout na kanonýra Aleše Krče, jenž byl se sedmnácti brankami třetím nejlepším střelcem soutěže.

„Ale trošku jsem počítal, že se přidají také Tomáš Komenda i Kuba Svoboda, který měl dobrou formu. Ale tam se to právě trošičku zadrhlo,“ prozradil Neček.

Byla otázka, zda u týmu kouč se zkušenostmi ze Sigmy Olomouc či polského Piastu Gliwice zůstane i v dalším ročníku a vypadá to, že ano. „Domluvili jsme se na pokračování spolupráce. Chtěli bychom kádr provětrat a dovést mladší hráče,“ uzavřel Jiří Neček.