„Vyškov byl kombinačně trošku lepší, ale my jsme si šance také vypracovali,“ pokračoval v hodnocení.

Tu asi největší měl v první půli Tomáš Komenda. Na hranici šestnáctky byl sám před brankářem, snažil se jej přehodit, ale Uničov do vedení neposlal. „Pěkně mu to skočilo, tohle by měl proměnit. Je to škoda, protože bychom vedli,“ glosoval Neček.

Ten ve druhé půli prostřídal sestavu a změnil systém hry. Z rozestavení 3-5-2 přešel Uničov na 4-4-2.

„Bylo to stále vyrovnané utkání,“ potvrdil Neček.

Po změně stran to byl ale Vyškov, kdo měl největší šanci. Pokutový kop zahrával útočník Pavel Simr, ale brankář Tomáš Uvízl mu ji lapil. „Kopl to špatně, ale náš gólman byl na místě,“ uznal uničovský lodivod.

Ani jeden z týmů se tak nedokázal prosadit, díky čemuž udržel Uničov neporazitelnost pod Jiřím Nečkem a připsal si dobrý výsledek s celkem z vyšší soutěže.

„Cením si každého dobrého zápasu. Nerozlišuju, jestli je soupeř z divize, MSFL nebo druhé ligy. Hráčům říkám, ať si užívají každou minutu, kterou můžou hrát. Je to příprava a musí odvádět maximum,“ objasnil Neček.

„Kluci by si ale měli věřit, protože když prohráváte, tak je to nepříjemné a snažíte se chyby odstraňovat. Tyhle výsledky by jim měly zvedat sebevědomí,“ dodal Neček.

Další posila

Celou přípravu za Uničov naskakuje brankář Jan Kvapil z divizního Přerova, který odchytal také úvodní poločas ve Vyškově. Jednadvacetiletého gólmana by měl podle informací Deníku uničovský celek potvrdit jako další posilu během následujících dní.

Jan Kvapil ještě v dresu Přerova.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Společně s dalšími posilami z Prostějova Romanem Balou a Michaelem Sečkářem by tak měl odjet na soustředění do Vésky, kam Uničov zamíří ve středu. „Budeme se věnovat hlavně taktickým věcem a nácvikům,“ nastínil Neček.

MFK Vyškov - SK Uničov 0:0

Uničov: Kvapil - Koutný, Vejvoda, Bala - Diblík, Bača, Ambrozek, Svoboda, Sečkář - Komenda, Krč. Střídali: Uvízl - Vybíral, Můčka, Pavelka, Šidlík, Kasal. Trenér: Jiří Neček.