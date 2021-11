Prvních dvacet minut to vypadalo, že svěřenci Dušana Žmolíka navážou vítězství s Blanskem z předchozího domácího a Vrchovinu přehrávali. Obrovskou šanci měl Komenda, ale vychytal ho brankář Doležal.

A po neproměněné šanci přišla pro Uničov rána. Z brejku se proti dvěma obráncům prosadil Tomáš Duba a poslal Vrchovinu střelou přes jednoho z nich do vedení.

„Byl to laciný gól. Je to stejné jako celý podzim, že doma vždycky dostaneme jako první gól. Navíc takový, kterému se dalo zabránit. Nepamatuji si gól, jemuž by se nedalo předejít, že by nás soupeř vykombinoval a my na to nemohli nijak reagovat,“ hodnotil domácí kouč Dušan Žmolík.

Inkasovaná branka uničovské přibrzdila. Jejich šance však přišly po změně stran. Domácí kapitán Tomáš Komenda nádherně hlavičkoval ze šestnáctky do tyče. O pár minut později se už prosadil, jenže jeho trefě předcházel ofsajd, takže vyrovnávací gól neplatil.

Hanáci se přeci jen dočkali. Pravý obránce Martin Diblík chtěl centrovat, ale míč mu sjel a zapadl krásně na zadní tyč do sítě. „Byl to šťastný gól ale taky zasloužený. V tu dobu jsem věřil, že utkání otočíme a zvládneme,“ svěřil se Žmolík.

Ale potom přišel šok. Z nevinné hlavičky, po které už držel brankář Uvízl míč v rukavicích, padl gól. Uničovský gólman se totiž už rozhlížel, komu míč vyhodí, ale místo toho mu vyklouzl za brankovou čáru.

Jako vždycky jsme udělali hrubku, která se nám venku nestává. Tentokrát ji udělal brankář, který by ji neměl dělat, protože už za ním není žádná záchrana,“ řekl kouč.

„Tenhle moment kluky srazil. Když k tomu přidáme to, co jsme předváděli celý podzim doma v koncovce, tak jsem věděl, že pro ně bude nesmírně náročné, aby se z toho nestala nějaká bramboračka a každý nelítal někde, kde lítat nemá a nevznikla panika. To se nakonec nestalo a hráli jsme nadále organizovaně dopředu,“ popisoval Žmolík.

„Kdybych vzal minulou sezonu, kdy jsme měli dobré výsledky, tak věřím, že kdyby nastala tahle situace, tak by ji tým zvládl a zápas bychom otočili, protože by hráči měli sebevědomí,“ dodal.

Přesto měl Uničov stále více ze hry a obrovskou příležitost měl opět Komenda, ale jeho hlavička v pádu z malého vápna letěla mimo. Deset minut před koncem vychytal Krčovu střelu z dobré pozice Doležal.

„Vyzdvihl bych výkon soupeřova gólmana, který zachytal fantasticky a byl mužem zápasu. Nesčetněkrát jsme si na něm vylámali zuby,“ chválil Doležala Žmolík.

„Rozhodla produktivita a náš zmar v koncovce. Utkání se dalo vyhrát vysokým rozdílem,“ dodal.

Uničov si tak připsal už pátou porážku z devíti zápasů na domácím hřišti v právě probíhající sezoně. „Výsledek i průběh zápasu charakterizoval naši podzimní sezonu doma. Klukům není jedno, že doma prohrávají. Hlavně kvůli lidem, navíc se na ně chodí dívat rodiče, partnerky, prarodiče. Nikdo není šťastný, ale doufám, že lidé alespoň ocenili, že jsme bojovali až do konce, abychom zápas zremizovali. I když i to by byla ztráta. Měli jsme jednoznačně vyhrát,“ uzavřel Žmolík.

Uničov přezimuje na sedmém místě Moravskoslezské fotbalové ligy.

SK Uničov - SFK Vrchovina 1:2 (0:1)

Branky: 58. Diblík – 21. Duba, 61. Černý

Rozhodčí: Dudek – Pospíšil, Mankovecký. ŽK: Krč, Bača – Partl, Smetana. Diváci: 170.

Uničov: Uvízl – Diblík, Bala, Straňák, Můčka – Ambrozek, Bača, M. Vybíral – Kamas, Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík

Vrchovina: Doležal – Černý, Vícha, Hekerle, Smetana, Michal, Holman, Vacek (60. Partl (82. Sytař)), Duba (82. Bača), Duda, Svoboda (90+1. Chloupek). Trenér: Pavel Procházka