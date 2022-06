„Do zápasu jsme šli s mladým mužstvem a bylo to druhé utkání během tří dnů. Jsem tedy velice šťastný, že jsme to zvládli," říkal po zápase uničovský kouč Jiří Neček.

V první půli měli domácí více ze hry, jejich převaha se však do skóre nepromítla tak, jak by asi mohla. Jediný gól Hanáků totiž vstřelil v osmnácté minutě Jakub Svoboda. Skóre 1:0 pak trvalo až do poločasového hvizdu.

„V prvním poločase jsme si vytvořili řadu šancí a kdybychom vedli 3:0, nikdo by se nemohl divit," pokračoval uničovský lodivod.

Třináct minut po změně stran se pak zlínskému béčku podařilo srovnat zásluhou přesného zásahu Adama Číže a bylo tedy zaděláno na bodové dělení. to ale odmítl sedm minut před koncem Roman Vejvoda, který domácím zařídil nejen tři body, ale také možnost ještě zabojovat o konečné šesté místo.

„V druhém poločase jsme udělali chybu, soupeř vyrovnal a museli jsme bojovat až do konce. Tuto roli jsme pak zvládli skvěle, právem jsme vyhráli 2:1 a jsem za to velice rád," okomentoval trenér Uničova průběh druhé půle.

Uničovské fotbalisty nyní čeká poslední kolo, ve kterém budou zajíždět na hřiště předposledního Nového Města na Moravě. „Doufám, že tam uspějeme také a zakončíme tak tuhle solidní sezonu vítězně," uzavřel Jiří Neček.

SK Uničov - FC Fastav Zlín B 2:1 (1:0)

Branky: 18. Svoboda, 83. Vejvoda - 58. Číž. Rozhodčí: Svoboda - Tomanec, Poláček. ŽK: Němeček (ZLI). Diváci: 128.

Uničov: Uvízl - Diblík (81. Kamas), Bala, Vejvoda, Svoboda, Ambrozek, Komenda (87. Šidlík), Bača, Sečkář (64. Můčka), Krč, Koutný. Trenér: Jiří Neček.

Zlín B: Bachůrek - Němeček, Jura, Červinka (61. Slončík), Pafka, V. Mlýnek, M. Mlýnek (61. Trtek), Číž (87. Kořének), Mach (75. Novák), Pobořil (87. Lakomý), Chrudina. Trenér: Martin Juřička.