Zápas přitom mohl vypadat úplně jinak. Hned v úvodu měl domácí Frýdek velkou šanci.

„Bylo důležité, že tuhle příležitost Kali (Marek Kalina pozn. red.) chytil,“ chválili brankáře uničovský trenér Dušan Žmolík.

Hned potom začala jízda hostů a konkrétně jednoho muže. V jedenácté minutě rozjel svoji velkolepou show Aleš Krč, když z blízkosti prostřelil domácího brankáře.

„Kuba Svoboda mi to chytře pustil a po tomhle gólu se nám začalo vytvářet více místa,“ popisoval forvard.

Následně hosty na minutu uklidnil gólem na 2:0 Jakub Vichta, který využil svoji rychlost a samostatný únik proměnil. Hned na to ale Frýdek zásluhou Hykela snížil.

„Předcházelo tomu to, že jsme se fotbalově snažili uhrát míč, který mohl v klidu skončit v autu,“ viděl chybu Dušan Žmolík.

Naštěstí pro Uničov se mu podařilo okamžitě znovu odskočit na rozdíl dvou branek. „Bylo důležité, že jsme si to uklidňující vedení vzali rychle zpátky,“ dodal kouč.

Svůj druhý gól totiž přidal po krásném zpracování Krč.

„Stál jsem na vápně úplně sám a Honza Ambrozek mi to krásně přehodil,“ hodnotil střelec.

Ještě do poločasu definitivně rozhodl Komenda, který napálil odražený míč slabší pravou nohou do sítě a hned tři minuty na to dokonal hattrick Aleš Krč.

„Paťa Kasal mi to dal suprově za obranu a já jsem byl u míče dřív než brankář, kterého jsem si obhodil a zakončoval do prázdné brány,“ pokračoval ve vychvalování spoluhráčů historicky nejlepší střelec MSFL.

A to ještě nevěděl, že neřekl poslední slovo. Po změně stran dal totiž nejhezčí branku svého představení. Na hranici pokutového území zasekl obránce a svojí pověstnou šajtlí trefil šibenici.

„Před zápasem jsem hodně přemýšlel a zkusil jsem se soustředit jen na svůj výkon,“ přiznal.

Domácí ještě dokázali třináct minut před koncem kosmeticky upravit skóre krásnou střelou z přímého kopu zpoza šestnáctky.

„Možná to ani nebyl faul. A pokud jo, tak byl zbytečný,“ komentoval Žmolík.

„Měli jsme tam ve druhém poločase chvilku hluchou pasáž. Ale před zápasem jsme si, řekli, že budeme hrát vysoko a potvrdili jsme, že výsledky proti Jihlavě nebo Otrokovicím nebyly náhoda,“ byl spokojený útočník Aleš Krč.

Uničov má se šestadvaceti vstřelenými brankami nejlepší útok soutěže a hned třikrát za sedm kol zaznamenal jeho hráč hattrick. Po dvou Ambrozkových se teď uvedl Krč. abulku střelců okupuje právě trojice uničovských fotbalistů. Vévodí jim se sedmi brankami zmiňovaný Ambrozek a po šesti jich na svém kontě mají Krč s Komendou.

„Aspoň se můžeme s klukama trošku hecovat,“ smál se Krč.

„Chceme se tímto fotbalem prezentovat. Je to jenom o nás, jestli tam ty góly dotlačíme. Tabulku střelců nesleduju, ale je příjemné to slyšet. Vždycky práci týmu zužitkuje někdo jiný a je jedno, kdo gól dá. Kromě zápasu se Sigmou jsme šance pokaždé měli,“ zakončil Žmolík.

Uničov se posunul už na páté místo tabulky a o další posun se pokusí příští neděli, kdy přivítá na svém hřišti Znojmo. Kdo z jeho řad bude pálit tentokrát?

MFK Frýdek-Místek – Uničov 2:6 (1:5)

Branky: 22. Hykel, 77. Skwarczek – 11., 24., 36. a 63. Krč, 21. Vichta, 33. Komenda.

Rozhodčí: Kolář – Kulička, Páral. ŽK: Bača (U.). Diváci: 321

Frýdek-Místek: Bárta – Russmann (81. Dudek), Dziuba, Straňák, Zapalač – Skwarczek, Fokaidis – Teplý, Bzirský (46. Varadi), Hykel – Žondra. Trenér: Michal Hubník.

Uničov: Kalina – Kasal, Koutný, Krayzel, Můčka – Svoboda (68. Vasiljev), Ambrozek, Bača (79. Kamas) – Vichta (65. Vybíral), Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.