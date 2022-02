„Vítězství 5:2 je sice krásné, ale zápas, ve kterém proběhne tolik střídání, má vždycky vývoj v obou poločasech rozdílný,“ dodal.

Hosté z Rýmařova sice otevřeli skóre již ve čtvrté minutě, Uničovští ale dokázali reagovat rychle a efektivně. V 19. minutě vyrovnal Jakub Svoboda a o čtyři minuty později je poslal do vedení Aleš Krč. Za tohoto výsledku šly pak oba celky do šaten.

V druhé půli rozhodla silná sedmiminutovka Hanáků. Mezi 56. a 63. minutou se dvakrát prosadil Tomáš Komenda a jednou Vojtěch Kamas. Divizní Rýmařov se pak už jen zmohl na snížení čtvrthodiny před koncem.

FOTO: Uničov zvládl přestřelku s druholigovou Opavou. Nasázel jí pět gólů

„Jsem hrozně rád, že to nastavené tempo vydrželo až do konce a zápas tak neztratil náboj. I díky tomu je konečné skóre spíše hokejové,“ liboval si šéf uničovské lavičky.

„Navíc se dá říci, že se hráči skutečně snaží plnit to, co po nich chceme a já doufám, že se nám tohle všechno podaří přenést i do mistrovských zápasů. Systém se budeme snažit stále prohlubovat a přenášet ho stále víc i do útočné fáze,“ uzavřel své hodnocení.

Uničovští fotbalisté zatím v přípravě válí. Po vítězství nad divizním Šumperkem a remíze s rezervou olomoucké Sigmy si dokázali poradit s druholigovou Opavou a nyní i s rýmařovskou Jiskrou. Nutno také dodat, že jsou velice produktivní. V obou posledních odehraných zápasech totiž nastříleli vždy po pěti gólech. V sobotu 12. února by je měl čekat zápas s dalším divizním celkem a jedním z kandidátů na postup do MSFL. Změří síly s Hranicemi.

Uničov hlásí posilu z druholigového Prostějova, ten zase z ligy

SK Uničov - SK Jiskra Rýmařov 5:2 (2:1)

Branky Uničova: 56. a 63. Komenda, 19. Svoboda, 23. Krč, 60. Kamas.

Uničov: Kalina – Pavelka, Koutný, Můčka – Kasal (46. Diblík), Bača (46. Kamas), Ambrozek, Svoboda, Sečkář (46. Vybíral) – Komenda, Krč (46. Šidlík). Trenér: Jiří Neček.