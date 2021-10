V prvním poločase přitom ani jeden z týmů branku nedal. Hosté jednou nastřelili tyč a měli několik dalších šancí.

„Hodně mi to připomínalo naše poslední domácí zápasy. Hráli jsme na míči, ale ne a ne nám to tam padnout. A kdybychom měli smůlu jako doma, tak jsme mohli i prohrávat, protože soupeř tam měl jeden závar po standardce, který jsme těžko odvraceli,“ hodnotil uničovský trenér Dušan Žmolík.

Naopak nástup do druhé půle se uničovským vydařil náramně a už po třech minutách vedli zásluhou Aleše Krče. „Dostal přihrávku na šestnáctku, kam si z druhé vlny Alda krásně naběhl a z jedničky to trefil k tyči, nádherný gól,“ chválil Žmolík.

Následně Uničov přečkal díky brankové konstrukci možnost domácích na srovnání, díky čemuž po hodině hry náskok navýšil. „Ukázali jsme dobrý důraz v šestnáctce, kde se o míč s protivníky porvali Krč s Komendou,“ přiblížil Žmolík. A první jmenovaný zaznamenal druhou trefu v utkání.

Svůj náskok už Hanáci nepustili a ani jednou neinkasovali, díky čemuž drží sérii neprůstřelnosti na venkovních hřištích, která čítá už 291 minut. „Soupeře jsme potom do ničeho nepustili. Celkově jsme šli do druhé půle s tím, že máme utkání pod kontrolou a je otázka času, kdy nám to tam spadne. Dali jsme si za cíl hrát jednoduše, abychom zase nevymysleli nějakou chybu vzadu,“ uzavřel uničovský kouč.

Po dvou domácích porážkách a středečním kontumačním vítězství proti Frýdku-Místku zapsali uničovští téměř po měsíci výhru také přímo na trávníku.

FC Velké Meziříčí - SK Uničov 0:2 (0:0)

Branky: 48. a 59. Krč.

Rozhodčí: Zaoral – Páral, Ogrodník. ŽK: Šuta, Nedvěd - Můčka. Diváci: 135.

Velké Meziříčí: Kolář – Puža, Bouček, Dolejš, Šuta, Nedvěd, Plichta, Mi. Malata (68. Mezlík), Vošmera (82. Karmazín), Mucha, Urbánek. Trenér: Jan Šimáček.

Uničov: Kalina - Koutek, Koutný, Bala, Můčka - Svoboda (73. Dittmer), Ambrozek, Kamas - M. Vybíral (64. Šidlík), Komenda, Krč (88. P. Vybíral). Trenér: Dušan Žmolík.