„Rozložili jsme zátěž mezi všechny kluky. Hráli jsme slušný fotbal, kterým se chceme prezentovat, ale dostali jsme zbytečný gól po individuální chybě. Potom jsme prostřídali, šanci dostali mladíci a hra se vyrovnala. Přesto jsme dali krásný gól na 3:1. Byl to kvalitní běhavý soupeř,“ hodnotil utkání trenér Uničova Jiří Balcárek.

Uničov testuje dva nové hráče, v přípravě opět vyhrál. Gólman neuspěl

Po Šumperku, Hradci Králové B a Ústí nad Orlicí tak jeho svěřenci zvládli i poslední přátelský zápas. „Nedávám tomu ale velkou váhu. Zkoušíme věci, které chceme do zápasu přenést z tréninků. Je to dobře pro sebevědomí, ale na druhou stranu jsem viděl mužstva, která vyhrála všechna přípravná utkání a pak to byl v mistráku propadák. Proto zdvižený prst a až první mistráky ukážou, jak jsme nachystaní,“ upozorňuje kouč.

Jeho tým navíc nečeká vůbec jednoduchý úvod MSFL. Po úvodním utkání na půdě Uherského Brodu přivítá béčko Baníku Ostrava a následuje venkovní zápas v Třinci, který sestoupil z F:NL. „Ale zůstal v profesionálním módu, trénují dopoledne a rádi by se vrátili. Stejně tak v Baníku se už nějakou dobu mluví o tom, že by s béčkem rád postoupil. V Brodě je to těžká půda, houževnatý soupeř a nehraje se tam dobře, což jsme zjistili minulou sezonu,“ objasnil Balcárek.

Ještě předtím ale čeká Uničov předkolo MOL Cupu v sobotu od 17 hodin na půdě Břidličné. „Mám to jako takovou generálku a další přípravný zápas. Každopádně bych chtěl uspět. Pro každého fotbalistu musí být výzva, když se bude moci poměřit s ligovými týmy a na zápasy může přijít hodně lidí,“ ví Balcárek, že v dalších kolech může čekat zajímavý protivník. Vždyť Uničov v minulé sezoně trápil ligovou Sigmu Olomouc a dovedl zápas s ní až do prodloužení.

Je otázkou zda do prvního soutěžního utkání nastoupí některá z posil. Patrik Michl ze Sigmy Olomouc by Uničov měl posílit, ale… „Počítáme s ním, ale zranil si kotník a bude nějakou dobu mimo,“ přiblížil Balcárek.

Rapotín hlásí oslabení, v přípravě nedohrál ani jeden zápas. Přijde o kapitána?

Druhou možnou posilou je stoper Sklenář z Holešova. „Máme o něj zájem, ale teď se musí domluvit kluby,“ sdělil kouč.

Naopak na hostování by měli odejít dva dorostenci, kteří přípravu s áčkem absolvovali Jan Trefil a Tomáš Knebl. „S oběma jsem mluvil a chtěl bych, aby zůstali v našem tréninkovém procesu. Udělali velký progres, ale pro jejich růst jsme si vyhodnotili, že je lepší, aby šli někam hrát. Počítáme s nimi do budoucna,“ popsal Balcárek a dodal: „Dva hráči nám odešli (Kirschbaum a Coufal), dva by měli přijít. Jsme s tím takto spokojeni, jsem rád, když se to povede do začátku soutěže a kádr by tím byl uzavřený.“

SK Uničov - FC Zbrojovka Brno B 3:1 (2:1)

Branky: Komenda 2, Svoboda

Rozhodčí: Dorušák - Svoboda R., Vít.

Uničov: Uvízl - Diblík, Koutný, David, Sečkář - Vybíral, Kamas, Ambrozek, Vichta - Hausknecht, Komenda. Střídali: Svoboda, Krč, Saňák, Knebl, Trefil, Sklenář. Trenér: Jiří Balcárek