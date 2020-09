Na uničovský tým v neděli čekal nepříjemný soupeř z Uherského Brodu, který byl se šesti nerozhodnými výsledky z osmi zápasů remízovým králem MSFL. „Věděli jsme, že mají nebezpečné standardky, což se potvrdilo hned po prvním faulu, který jsme udělali. Navíc všechno od půlky své poloviny kopou vrchem na hroťáky, kteří svádí nepříjemné důrazné souboje,“ měl přečteného soupeře uničovský kouč Žmolík.

Jeho hráči však mohli brzy rozhodnout. Hned v páté minutě udeřil po pěkné akci Tomáš Komenda a následně měli jeho spoluhráči příležitosti, aby protivníka rychle zlomili.

Místo toho se prosadili hosté právě ze standardní situace. „Trošku nám to ten zápas zkomplikovalo, protože jsme věděli, že budou zodpovědně bránit,“ tušil Žmolík.

Ale ještě do poločasu vrátil vedení domácím Vasiljev. „Bylo to po krásné akci, kdy si snad každý z našich hráčů vystřelil, protože se to tam pořád odráželo. Ale naštěstí jsme to tam dotlačili,“ smál se domácí lodivod.

Klíčové chvíle nastaly na začátku druhé půle, kdy nejprve využil zaváhání brankáře Jíchy nejlepší střelec Krč a ve 49. minutě se pěkně uvolnil Vichta a nechytatelnou bombou do šibenice zpoza vápna slavil nejhezčí branku zápasu.

APLAUS PRO KOMENDU

„Když přijdete z kabiny, prohráváte 2:1 a dostanete během pěti minut další dva góly, tak se těžko zvedá. Soupeře jsme tímto dorazili a k ničemu ho už nepustili, protože jsme nepřestali hrát,“ pochvaloval si Žmolík a dodal: „Góly nám pomohly pro náš klid, protože je rozdíl, jestli řešíte standardku za stavu 2:1 nebo 4:1.“

V dalších minutách se ještě povedlo kapitánovi Uničova Komendovi dovršit hattrick, čímž se s deseti góly dotáhl na čelo tabulky střelců a v závěru si užil při střídání aplaus z tribun.

„Důležité bylo, že jsme nefaulovali kolem šestnáctky a eliminovali jejich největší zbraně,“ pokračoval Žmolík.

Uničovští tak pokračují v nastoleném trendu, kdy mají průměr přes čtyři branky na zápas a připsali si pátou výhru v řadě, která je katapultovala do čela MSFL. Z toho je může sesadit jen Vyškov, jehož zápas s béčkem Sigmy byl odložen.

„Je jasné, že každá série jednou skončí, ale jsme rádi, že nám to tam padá. Na druhou stranu je důležité, co předvádíme na hřišti. Kdybychom to dnes ukopali s odřenýma ušima na 2:1 a divák od nás viděl šance a dobrý fotbal, tak bychom byli také spokojeni.“

Hájit nejvyšší příčku bude Uničov příští týden v Rosicích. „Je to nepříjemný soupeř, který je na celky z horních pater tabulky vždycky dobře nachystaný,“ zakončil Žmolík.

SK Uničov – ČSK Uherský Brod 6:1 (2:1)

Branky: 5., 57. a 80. Komenda, 25. Vasiljev, 47. Krč, 49. Vichta – 13. Váňa. ŽK: Ambrozek, Bača – Šmatelka, Váňa, Lorenc, Košák. Rozhodčí: Macrineanu – Bebenek, Matějek. Diváci: 190.

Uničov: Uvízl – Kasal, Koutný, Krayzel, Můčka – Ambrozek (70. Svoboda), Bača (77. Kamas), Vasiljev – Vichta, Komenda (82. Purzitidis), Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Uherský Brod: Jícha – Lorenc, Košák, Šimoník, Gettler (87. Kratochvíl), Josefík (90. Soukeník), Janša (86. Dubský), Šmatelka (77. Kúdela), Vrága, Nevařil, Váňa (68. Švrček). Trenér: Martin Onda.