Uničov začal utkání dobře a ve 24. minutě se po přihrávce pod sebe od Krče prosadil Ambrozek, když střelou do protipohybu brankáře poslal hosty do vedení.

„Od úvodu bylo vidět, že jsme chtěli zápas zvládnout. Hráli jsme fotbal ve vysokém tempu,“ pochvaloval si trenér Uničova Dušan Žmolík.

Ještě do poločasu mohl zvýšit Komenda, ale jeho střelu zblokoval rukou jeden z bránících hráčů a Ambrozek nařízenou penaltu proměnil. Pro uničovského středopolaře se jednalo už o šestou branku v sezoně a tím se dostal na druhé místo v tabulce střelců třetí ligy.

„Soupeře jsme dostali do nevýhodné situace a z toho pramenily šance. Vratimov musel riskovat a my jsme chodili do nebezpečných protiútoků,“ hodnotil Žmolík.

Až do 72. minuty je však hosté pálili. Osmnáct minut před koncem dal razítko na vítězství Hanáků Svoboda. „Mrzí mě, že jsme je neproměňovali, ale jsem rád, že jsme si je vytvořili. Výsledek ale mohl být daleko příznivější, protože minimálně šest tutových jsme zahodili a měli jsme i další pološance,“ přiblížil kouč.

I přes tento nedostatek byl s utkáním spokojený. „Vždycky se najde spousta věcí, které jdou udělat lépe, ale jsou to maličkosti a detaily. Jsem šťastný, že si kluci odvezli dobrý výsledek,“ komentoval.

„Kali vychytal nulu, takže to byl dobrý zápas také pro obranu,“ nešetřil chválou. Právě do obrany Uničov těsně před středečním duelem přivedl velkou posilu z druhé ligy. Z Prostějova zamířil na hostování zpět do třetiligového mančaftu stoper Roman Bala.

„Jeho situaci jsme s ním řešili a chtěli jsme mu pomoct, i když máme teď tři kvalitní stopery. Není to ale tak, že přijde a hned si někdo sedne na lavku. Máme s ním nějakou dohodu a určitě jeho čas přijde,“ uzavřel Žmolík.

FC Vratimov - SK Uničov 0:3 (0:2)

Branky: 24. a 38. z pen. Ambrozek, 72. Svoboda.

Rozhodčí: Bebenek - Dudek, Macrineanu. ŽK: Dziuba, Varadi, Klejnot, Hladík - Bača. Diváci: 203.

Vratimov: Sýkora – Dziuba, Igninoba, Klejnot (71. Ptáček), Hruška (71. Baďura), Varadi (82. Bzirský), Demianenko (46. Slota), Hajnoš, Ožvolda (42. Kundrátek), Teplý, Hladík. Trenér: Filip Racko.

Uničov: Kalina - Diblík, Straňák, Koutný, Můčka - Bača (78. Dittmer), Svoboda, Ambrozek - Kamas (66. M. Vybíral), Komenda, Krč (85. Šidlík). Trenér: Dušan Žmolík.