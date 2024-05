Fotbalisté Uničova po domácí středeční porážce s Blanskem 1:2 nedokázali zvítězit v Kunovicích. Se Slováckem B se rozešli bez branek.

1. FC Slovácko B - SK Uničov | Foto: Jan Kvapil

„Byl to dobrý zápas, který ale postrádal góly a šance. Měli jsme míč více na kopačkách a byli aktivní. Slovácko mělo také svoji kvalitu a hrálo dobře po křídlech. My jsme si vítězství zasloužili více, měli jsme tam dobré situace, závary, ale stoprocentní gólovky jsme si nevytvořili. Možná, kdybychom zvolili lepší řešení, tak by tam mohlo něco být,“ hodnotil uničovský trenér Petar Aleksijević.

Největší šanci na změnu skóre měl v první půli Aleš Krč, který centr od Vichty nasměroval jen do břevna.

Slovácko je až čtrnácté, přesto čtvrtý zápas po sobě neprohrálo. Uničov po zisku bodu zůstal pátý. „Bod z venku pro mě není ztráta, i když jsme chtěli vyhrát. Kluci odvedli maximum a i když jsme nezvítězili, tak jsme měli převahu a utkání zaslouží pozitivní hodnocení,“ uzavřel Aleksijević.

1.FC Slovácko B - SK Uničov 0:0

Rozhodčí: Mikeska - Slováček, Godfryd. ŽK: Milanov, Kim, Kratochvíla - Ambrozek, Diblík. Diváků: 125.

Slovácko B: Urban - Onuoha, Severa (76. Kim), Bartoš, Kočí, Kratochvíla, Okoromi, Holásek, Břečka, Novák, Milanov. Trenér: Pavel Němčický.

Uničov: Kvapil - Hausknecht, Koutný, Sklenář, Diblík - Vybíral, Svoboda, Ambrozek, Vichta - Komenda, Krč. Trenér: Petar Aleksijević.