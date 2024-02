Fotbalisté třetiligového Uničova nastoupili poprvé v tomto roce na přírodní trávě. V Kroměříži s tamní druholigovou Hanáckou Slavií prohráli 1:3, přestože zásluhou Tomáše Komendy vedli.

Fotbalisté Kroměříže (červenobílé dresy) v přípravném utkání porazili Uničov 3:1. | Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž

„Oba týmy byly asi poprvé na trávě, což neomlouvá, ale začátek se od toho odvíjel. Kluci měli problém si zvyknout. Po patnácti minutách, kdy jsme přežili dvě velké šance, jsme se do toho dostali,“ začal hodnocení trenér Uničova Petar Aleksijević.

Domácí Hrdlička po autu přestřelil a následně po chybě v rozehrávce hostů neproměnil samostatný nájezd. A tak udeřil Uničov po centru Diblíka si míč našel v pokutovém území Tomáš Komenda. „Vybral si dobrý prostor,“ uznal kouč.

Ještě do poločasu ale Uničov nepokryl jednoho Dočkala ve vlastním vápně a Kroměříž vyrovnala. „Remíza odpovídala. Já jsem byl ale spokojený s kombinací a fotbalovostí, protože jsme byli silní na míči a měli jsme zápas pod kontrolou. Měli jsme tam i dost příležitostí, které jsme měli dotáhnout,“ říkal Aleksijević.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra kraje. Hlasujte v unikátní anketě

Ve druhém poločase se dvakrát prosadil Marek Jaroň a rozhodl o vítězství Kroměříže 3:1. „Udělali jsme změny a dali jsme šanci všem hráčům. Pro nás to byla dobrá konfrontace s druholigovým týmem. Zase nám to ukázalo, na čem pracovat. Hlavně co se týče chování v defenzivě a že musíme být i konkrétnější v ofenzivě. Také byl dobrý střet s přírodní trávou a můžu to hodnotit kladně kromě výsledku,“ dodal k zápasu Aleksijević.

Kromě testovaných dorostenců pak je prozatím jedinou posilou Uničova Adam Červeň a další jsou prozatím v nedohlednu. „Trh je živý a my máme slušný kádr. Kluci, co byli zranění se pomalu zapojují. Do prvního kola bychom až na Michaela Sečkáře měli být kompletní. Ale kdyby se nějaké posílení naskytlo, tak jsme v kontaktu, zatím ale nic není,“ uzavřel Aleksijević.

Další duel čeká Uničov v sobotu ve 13 hodin na umělé trávě v Prostějově, kde změří síly s Blanskem.

SK Hanácká Slavia Kroměříž - SK Uničov 3:1 (1:1)

Branky: 56.a 83. M. Jaroň, 42. Dočkal - 21. Komenda

Kroměříž: Dostál - Zavadil, Houser, Tiahlo, Fulnek, Matoušek, Machalík, Hrdlička, Jeleček, Dočkal, Chwaszcz. Střídali: Gergela - Cupák, Wala, Martinek, Kudela, Kiška, M. Jaroň, Chukwudi. Trenér: Martin Onda

Uničov: Uvízl - Diblík, Koutný, David, Javůrek - Vichta, Svoboda, Ambrozek, Vybíral - Hausknecht, Komenda. Střídali: Kvapil - Saňák, Sklenář, Kamas, Knebl, Suchánek, Vorlický, Červeň. Trenér: Petar Aleksijević