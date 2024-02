Volíme nejlepšího fotbalového trenéra kraje. Hlasujte v unikátní anketě

„Něco bylo plánované, něco kvůli zranění. Dostali šanci kluci, které jsem ještě neviděl v zápase a chtěli jsme je otestovat,“ říkal Aleksijević.

Do utkání poprvé nasadil také novou posilu. Tou by měl být slovenský obránce Adam Červeň z Vyškova, kam přišel v létě z Banské Bystrice. „Je to univerzální obránce, může hrát uprostřed i z kraje a připojil se k nám v týdnu, takže do zápasu šel poprvé,“ sdělil na osobu dvacetiletého fotbalisty uničovský kouč. Červeň nastoupil na podzim do sedmi zápasů FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY, v nichž ale odehrál pouhých 83 minut.

V samotném duelu šel Uničov zásluhou Hausknechta do vedení relativně brzy. „Měli jsme pak i další příležitosti, ale ve druhé části prvního poločasu nás Brno zatlačilo a mělo několik šancí. My jsme je přežili i s troškou štěstí,“ hodnotil Aleksijević.

Po změně stran přidal Marek Hausknecht po individuální akci druhý gól. „Prostřídali jsme a oba týmy potom měly několik šancí. Musím dát Zbrojovce uznání, protože ze tří zápasů, které jsme odehráli, si proti nám oni vytvořili nejvíce šancí,“ uznal kvalitu soupeře Aleksijević.

Přesto jeho tým slaví vítězství s nulou vzadu. „Výsledek 2:0 je za pochvalu. Ale jsou tam věci, které musíme spravit a pasáže, na kterých je potřeba pracovat. Celkově měl fotbal z obou stran parametry v nasazení i v kvalitě hry,“ uzavřel stále ještě nový šéf uničovské lavičky.

Jeho svěřenci se v sobotu představí poprvé v přípravě vlastním divákům, když od 11 hodin přivítají Rýmařov.

FC Zbrojovka Brno B - SK Uničov 0:2 (0:1)

Branky: Hausknecht 2.

Uničov: Uvízl - Saňák, Sklenář, Červeň, Diblík - Vybíral, Kamas, Ambrozek, Vichta - Hausknecht, Vorlický. Střídali: David, Suchánek, Knebl, Svoboda. Trenér: Petar Aleksijević.