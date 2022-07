Domácí favorit držel častěji míč na kopačkách, ale žádné závary ani tlak si nevypracoval. Chvíli před poločasem se mohl ještě radovat Krč, ale trefil se z ofsajdu a gól neplatil.

Naopak po změně stran měly ojedinělou šanci Bohunice, střelu z voleje zpoza vápna ale Kvapil krásným skokem vytáhl nad. Na druhé straně pak nastřelil tyč Svoboda.

Oba týmy si ještě do konce střetnutí vytvořily po jedné větší šanci, ale oba pokusy skončily mimo.

„Moc spokojený nejsem. Bylo vidět, že už toho někteří mají plné zuby v tom vedru. Soupeř si uměl dát balon, nedokázali jsme ho presovat a z hodně věcí nám vyjel. Mrzeli mě naše jednoduché chyby, kdy získáme balon, máme udělat finálku, ale zkazíme ji,“ hodnotil uničovský kouč Jiří Neček.

„Je to vítězství 1:0, ale že by potěšilo, to ne. Mělo to skončit úplně jinak, ale je to tím, že jsme ty akce nedohrávali,“ byl si vědom Neček.

Ten se musel obejít bez zraněných Jana Amrozka, Vojtěcha Kamase a Martina Diblíka.

Naopak v sestavě byli nově Coufal ze Sigmy či Nemergut. Pro druhého jmenovaného šlo ale nejspíš rovněž o poslední zápas v uničovských barvách. To se nedá říct o Marku Hausknechtovi, Jaroslavu Saňákovi či Marku Kirschbaumovi. Na trávníku se objevil také Michael Sečkář, který se po přípravě v Prostějově opět připojil k třetiligovému kádru.

„Pracujeme na příchodech. O Hausknechta se Saňákem a Kirschbaumem máme zájem. Uvidíme, co Coufal. Nemergutovi musím říct hned po zápase, že tady nezůstane,“ objasnil Neček.

Jeho svěřence čeká ještě jedno přípravné utkání a potom už MOL Cup proti Bruntálu. „Jsme ve fázi přípravy, kdy bychom už měli být herní. Kluci si teď musí odpočinout a dobře odběhat v týdnu duel s Novými Sady. Tihle soupeři se na takové zápasy těší a chtějí se vytáhnout. Ale ještě stále zkoušíme hráče,“ uzavřel šéf uničovské lavičky.

SK Uničov - TJ Tatran Bohunice 1:0 (1:0)

Branka: 22. Vichta.

Uničov: Kvapil - Saňák, Kirschbaum, Vejvoda, Javůrek - Vichta, Bača, Hausknecht, Vybíral - Komenda, Krč. Střídali: Sečkář, Nemergut, Koutný, Knebl, Coufal, Svoboda. Trenér: Jiří Neček.