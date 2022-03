„Byl to těžký zápas. Rosice hrály důrazně,“ potvrdil trenér Uničova Jiří Neček.

Ani jeden z týmů si dlouho nevytvořil žádnou velkou příležitost, ale domácí pak nakopla vlastní branka rosických. Po centru hlavičkoval ve 36. minutě Komenda, ale Drbal rovněž hlavou poslal míč do protipohybu brankáře a také do sítě.

Od té doby byl Uničov lepším mužstvem. Obzvláště po změně stran měl spoustu dobrých náznaků na zvýšení skóre, ale dlouho pojišťující branka nepřicházela.

Tu vstřelil až v 68. minutě Aleš Krč a nutno říct, že to bylo po akci, která až tak brankou nezaváněla. Krč sice šel do rychlého protiútoku, ale obránce Rosic jej dobře vytlačoval z vápna k brankové čáře. Jenže uničovský kanonýr vyzkoušel nečekaný lehký lob a k překvapení všech hostující brankář Juran nereagoval, ač pokus letěl jen těsně nad jeho hlavou a čisté svědomí mít určitě nemohl.

„Je dobře, že jsme dokázali proměnit šance, i když jsme tam ještě dvě velké měli a výsledek mohl být pro nás ještě lepší,“ je si vědom Neček.

Rosice na druhé straně téměř nehrozily a pokud se do vápna Uničova dostaly, bylo to hlavně po standardních situacích, ale ani z nich žádné nebezpečí nepřišlo.

„Jsem rád za nulu, která je důležitá i pro gólmana. Je vidět, že práce obrany je dobrá, což je pro všechny povzbuzující. Tohle jsou dobré zápasy a byl bych nerad, kdybychom inkasovali. Soupeř měl dost standardek, ze kterých jsme měli obavy, ale vyšlo nám to,“ pokračoval kouč v hodnocení.

Trenér Jiří Neček tak prožil vítězný návrat v ostrém zápase Uničova na domácím hřišti.

„Konečně jsme hráli doma, na což jsem se těšil. Jsem rád za náš vstup do sezony, protože jsme dvakrát vyhráli venku a teď se nám podařilo zvítězit proti těžkému soupeři u nás. Navíc přišlo hodně diváků,“ usmíval se šéf domácí lavičky.

Díky třem bodům se Hanáci posunuli už na páté místo tabulky MSFL o bod právě před Rosice a příští neděli je čeká další těžký test na půdě čtvrtého béčka Baníku Ostrava. Druhé vítězství v řadě doma, což se v tomto ročníku uničovským ještě nepodařilo, pak budou moci připsat za čtrnáct dní proti Slovácku B.

„Bylo by dobré, kdyby naše vítězná vlna pokračovala. Mužstvo má kvalitu a musí ji ukázat a přesvědčit diváky, že by na fotbal měli chodit. Hrajeme to pro ně a chceme, aby nám za výkon zatleskali a byla to taková vzájemná symbióza. Věřím, že díky výhře jich přijde příště ještě více a my před nimi zase získáme tři body,“ uzavřel Neček.

SK Uničov - FC Slovan Rosice 2:0 (1:0)

Branky: 36. Drbal (vl.), 68. Krč.

Rozhodčí: Volek – Drozdy, Tomanec. ŽK: Svoboda, Diblík - Dobrovodský, Praks. Diváci: 210.

Uničov: Kvapil - Bala, Vejvoda, Můčka - Diblík, Bača, Ambrozek (85. Kamas), Svoboda, Sečkář - Komenda (85. Šidlík), Krč (85. Vybíral). Trenér: Jiří Neček.

Rosice: Juran – Zezula, Praks, Novák, Koláčný, Fila, Pazourek (71. Kršák), Selinger (85. Kozel), Drbal, Dobrovodský (90+1. Mutina), Přikryl (90+1. Král). Trenér: Petr Čejka.