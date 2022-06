„Dali jsme malou domů, jemu to dlouho trvalo a při odkopu trefil hráče,“ přiblížil trenér Uničova Jiří Neček.

„Bohužel se hrubek nevyvarujeme, proto v zápasech brzy inkasujeme,“ dodal.

Na druhé straně reagoval snížením Krč a ještě do poločasu padly další čtyři góly. Blansko Uničovu odskočilo na rozdíl dvou, poté snížil Vojtěch Kamas.

„Nechci Kaliho nějak natírat, ale bohužel se mu zápas nepovedl. Udělal dost závažné hrubky a při gólech zaváhal. Obrana pak byla nejistá. Utápí nás naše chyby,“ kroutil hlavou Neček.

Ještě před přestávkou si však Blansko vzalo dvoubrankové vedení zpět. V nastavení se trefil Todorič.

„Tady spíše zaspala obrana. Brankář s tím nemohl nic dělat, protože to soupeř pěkně trefil,“ přiblížil kouč.

Zatímco vstup do utkání uničovským hrubě nevyšel, tak začátek druhého poločasu je nakopl. Ihned po změně stran totiž prohrávali už zase jen o gól. „Na týmu bylo cítit, že se chce zvednout a vyhrát,“ líbilo se Nečkovi.

Pomohly tomu také hned čtyři změny, které o poločase Jiří Neček udělal. Vyměnil dokonce i brankáře.

„Museli jsme ta střídání udělat, bylo to vyústěním hry, i když nás soupeř nikterak nezatlačil, ty góly klamou,“ objasnil Neček.

Jenže ve druhém dějství už to takové střelecké představení nebylo. Fanoušci na další zásah čekali až téměř do konce. Sedm minut před závěrečným hvizdem domácí stvrdili své vítězství. Tulajdan zvýšil na 5:3.

„Měli jsme šance, ale trefili jsme hráče nebo vedle. Byly tam i situace, kdy jsme šli z kraje, ale nevyřešíme finální přihrávku. Je to škoda. Oni nám jednou frnkli, z brejku dali na 5:3 a bylo po zápase,“ hodnotil Neček. „Nemělo by se stávat, že dostaneme tolik gólů. To nás sráží. Výsledek 3:5 je pro diváka super, ale pro trenéra infarktový. Bylo to šílené a divoké. Hráči to musí hodit za hlavu a napravit to,“ uzavřel Jiří Neček. Šanci budou mít už ve středu, kdy přivítají Zlín B.

FK Blansko - SK Uničov 5:3 (4:2)

Branky: 20. a 83. Tulajdan, 1. Machálek, 37. Blažík, 45+1. Todorič - 14. Krč, 42. Kamas, 46. Ambrozek.

Rozhodčí: Slabý - Bělák, Páral. ŽK: Štencl, Alexa - Štaffa, Ambrozek. Diváci: 104.

Blansko: Nešetřil – Černý, Smrčka, Blažík – Šíp (46. Chyla), Alexa, Todorič, Feik – Machálek (61. Pecuch), Tulajdan (88. Fiala), Štencl (69. Adamec). Trenér: Petr Vašíček.

Uničov: Kalina (46. Uvízl) – Bala, Vejvoda, Svoboda (46. Diblík), Štaffa (46. Ambrozek), Komenda, Vybíral (46. Bača), Sečkář (72. Můčka), Krč, Kamas, Koutný. Trenér: Jiří Neček.

