Fotbalisté Uničova se ve druhém utkání jarní části MSFL dočkali výhry. Tři body trefil proti Vrchovině jedinou brankou po změně stran Jan Ambrozek.

SK Uničov - SFK Vrchovina | Foto: Deník/Michal Muzikant

Se změnou na brankářském postu a téměř v kompletním složení vyběhli domácí fotbalisté k duelu proti celku z Nového Města. Kvapila, který odchytal duel v Hlučíně, nahradil Uvízl. „Měl chytat již minule, ale bolela ho záda,“ objasnil trenér Uničova Jiří Balcárek.

A Uvízl svůj tým podržel v klíčovém momentu. V devadesáté minutě vyrazil nájezd hostů z levé strany a udržel tak čisté konto i tři body pro Uničov.

„Vrchovina si po naší chybě vytvořila tlak, ale pro nás je podstatné, že jsme uhájili čisté konto,“ potvrdil Balcárek.

Vítězství se ale nerodilo vůbec lehce. První poločas si ani jeden z týmů příliš šancí nevytvořil. Za domácí zahrozili pouze Komenda s Krčem, ale nic z toho nebylo.

„Byli jsme nervózní po tom, co jsme první dvě kola nehráli. Trvá, než se do toho hráči dostanou. Naopak soupeř byl rozjetější a měl sebevědomí, protože vyhrál na Slovácku a v Hranicích,“ hodnotil Balcárek.

V poločase tak udělal v sestavě dvě změny, což jeho týmu pomohlo. Ve druhé půli byl totiž Uničov lepší a Vrchovinu k ohrožení vlastní branky nepouštěl.

„Museli jsme s tím něco udělat. Chtěl jsem do toho sáhnout a ukázat klukům, že je to málo a musí přidat. Nechtěl jsem stahovat útočníky, protože Vrchovina dala tři góly ze standardek, takže jsem potřeboval na hřišti udržet výšku. Střed zálohy máme tvořivý a do stoperů jsem nechtěl sahat. Proto to odnesli krajní hráči. Útočníci potřebují servis v podobě centrů a přihrávek a to se nám nedařilo,“ všiml si kouč.

A povedlo se, i když šťastně. Ambrozek si v 69. minutě naváděl míč při přečíslení, vypálil a jeho tečovaná střela zapadla do sítě - 1:0.

Uničov následně mohl výhru potvrdit druhým gólem. To už při něm ale štěstí nestálo. Nejprve Komenda trefil tyč, následně Javůrek břevno. I přes to domácí fotbalisté uhájili těsné vedení.

„Nebyl to úplně pohledný zápas. Nedařila se nám kombinace a kazili jsme přihrávky. Chci tam dostat více hernosti, ale trávník nebyl ideální. Důležité je, že jsme vyhráli a věřím, že nás to nakopne,“ řekl Balcárek.

Uničov čeká již v pátek duel na půdě jediného rivala z Olomouckého kraje Hranic. „Půjde opět o válku, bude to těžké utkání stejně jako s Vrchovinou. Bude to o soubojích a druhých míčích,“ je si vědom šéf uničovské lavičky.

SK Uničov - SFK Vrchovina 1:0 (0:0)

Branka: 69. Ambrozek.

Rozhodčí: Šimoník – Tomanec, Zapletal. ŽK: Svoboda (V.). Diváci: 210.

Uničov: Uvízl – Coufal, David, Koutný, Sečkář (46. Diblík) – Vybíral (46. Hausknecht), Ambrozek (78. Javůrek), Svoboda, Vichta (86. Saňák) – Komenda, Krč. Trenér: Jiří Balcárek.

Vrchovina: Šmída – Vacek (76. Vašíček), Bača (84. Hlaváč), M. Ráliš, Nečas, Svoboda (68. Jícha), Batelka, Šteffl, D. Ráliš (68. Sytař), Duda, Novotný. Trenér: Lukáš Michal.