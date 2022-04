Ten udělal v uničovské sestavě několik změn. Příležitost dostal poprvé na jaře například brankář Marek Kalina. A hned v prvních minutách se musel činit, protože Otrokovice měly dvě velké šance.

„Domácí na nás vletěli, ale Mara nás podržel, což nás posílilo,“ popisoval Neček.

Ale byli to jeho hráči, kdo se první radoval. A bylo to už po sedmi minutách po brejkové situaci, kterou zakončil Jan Ambrozek. „Krásná akce,“ potvrdil kouč.

Domácí Viktorka dokázala po standardní situaci srovnat. „Musím se na to podívat, jestli jsme do toho šli špatně, ale proletělo nám to tam vápnem,“ popisoval Simrův gól Neček.

Kouč hráče chválil

Remízový stav vydržel ale pouze tři minuty. Po půl hodině hry totiž vrátil hostům vedení Miloš Šidlík, který dostal překvapivě v základní sestavě přednost před kanonýrem Alešem Krčem.

„Alda dostal v týdnu koňara, ale do zápasu byl připravený. Chtěl jsem sestavu trošku změnit, kluci si šanci zaslouží, protože dřou na trénincích a byla by chyba, kdyby ji nedostali. Chytili ji za pačesy a ukázali, že jsou pro tým platní. Miloš zahrál perfektní zápas a tuhle šanci, kdy utekl krásně proměnil střelou přes celou bránu,“ chválil Neček.

Ve druhé půli se ještě musel zaskvět v úvodu opět Kalina. „Tam jsme trošku zaspali v obraně,“ věděl Neček.

Navýšení náskoku nepřišlo ani na druhé straně – šanci měli Komenda hlavou, Sečkář šel z boku na bránu, ale střelu domácí zadáci zablokovali a největší možnost vytáhl Bačovi brankář na tyč.

„Ale závěr jsme už zkušeně uhráli, za což jsem rád. Musím celé mužstvo pochválit. I náhradníci do toho šli naplno. Utkání pro nás bylo důležité, protože je tam ještě trošku takový pach z Baníku. Věřím, že to z nás teď úplně spadne a zase se rozjedeme,“ uzavřel Jiří Neček.

FC Viktoria Otrokovice - SK Uničov 1:2 (1:2)

Branky: 27. Simr – 7. Ambrozek, 30. Šidlík.

Rozhodčí: Dudek – Mankovecký, Bebenek. ŽK: Přikryl, Vychodil, Dekleva – Sečkář. Diváci: 320.

Otrokovice: Konečný – Putyera (54. Chovan), Suchý, Blahuta (46. Vintr), Přikryl, Vychodil, Simr, Kiška, Zedníček (82. Fiala), Pernatskyi, Dekleva. Trenér: Jan Žižka.

Uničov: Kalina – Koutný, Vejvoda, Bala – Diblík, Kamas, Ambrozek, Svoboda (82. Vybíral), Sečkář (90+1. Štaffa) – Komenda (68. Krč), Šidlík (68. Bača). Trenér: Jiří Neček.

