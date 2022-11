„Vítkovice venku remizovaly v Hranicích, rovněž s Frýdkem hrály slušně (2:3) a v Hlučíně, který patří úplně na špici, odehrály výbornou partii (0:2). Hráče jsem upozorňoval, aby to nepodcenili,“ prozradil uničovský kouč.

A opravdu to zpočátku žádná velká dominance Uničova nebyla. Dlouho si nemohl vytvořit žádnou stoprocentní šanci. Až po půl hodině hry se šťastně odrazil míč ve vápně k Jakubovi Svobodovi, který opět se štěstím procedil míč přes brankáře Květoně.

Uklidňující druhá branka pak nemohla přijít v lepší čas. V poslední minutě první půle kombinovali domácí uprostřed hřiště. Míč se dostal ke Svobodovi, který se zbavil bránícího hráče a ze třiceti metrů míč napálil a ten se o břevno odrazil do sítě.

„Vedli jsme 1:0 a byly tam takové pasáže, kdy jsme vypadli z role, takže druhý gól do šatny byl důležitý a nastavil ráz utkání,“ říkal Balcárek.

Chvíli po změně stran se rozběhl Javůrek do tandemu na levé straně Vichtovi a poslal přesný centr na zadní tyč, kde jej Vybíral usměrnil do brány - 3:0.

Definitivum přišlo v 62. minutě. Tentokrát si centr z pravé strany našel Komenda, který hlavou přidal čtvrtou branku.

Následně sice Vítkovice snížily po standardní situaci, kdy špatné povyběhnutí gólmana Kvapila potrestal Raab, jenž hlavou míč před brankářem přizvedl.

Ale hned nato Uničov kontroval podobně. Po rohu hlavičkoval Coufal, jeho pokus Květoň vyrazil, ale Coufal si míč dorazil a dal skóre konečnou podobu 5:1.

„Nebylo to jednoduché. Terény jsou, jaké jsou. My na hřišti navíc vůbec netrénujeme. Chodíme na umělku a šetříme si trávu na zápasy. Jsem rád, že jsme to zvládli a po dlouhé době jsme dali více gólů. Nechci hodnotit, jestli výsledek odpovídá nebo ne. Pro mě jsou důležité tři body a že jsme se posunuli v tabulce výš a někam, kde chceme Uničov vidět,“ hodnotil Jiří Balcárek.

Jeho týmu patří sedmá příčka a nyní jej čeká střetnutí s třetími Rosicemi a podzimní část sezony zakončí soubojem s lídrem z Kroměříže na svém stadionu. „Rozdáme si to s nimi. Klukům jsem říkal, že máme sílu na to, abychom utkání zvládli,“ hlásí kouč.

Ten si navíc vzhledem k průběhu zápasu a vyššímu vedení mohl dovolit vystřídat některé zkušenější hráče. „Je pravda, že někteří mají nějaké bolístky a zranění, což byl důvod, proč jsem je šetří. Navíc jsem chtěl vidět i další hráče směrem k zimní přípravě. Třeba oba dva mladé stopery,“ potvrdil.

SK Uničov - MFK Vítkovice 5:1 (2:0)

Branky: 32. a 45. Svoboda, 54. Vybíral, 62. Komenda, 68. Coufal – 66. Raab

Rozhodčí: Slabý – Habermann, Řezníček. ŽK: Koutný – Raab, Jelen, 83. Richtár. Diváci: 194.

Uničov: Kvapil – Diblík, Coufal, Svoboda (69. Saňák), Ambrozek, Vichta (88. Sečkář), Komenda (63. Hausknecht), Vybíral (69. Kamas), Krč, Javůrek, Koutný (63. Kirschbaum). Trenér: Jiří Balcárek.

Vítkovice: Květoň – Tamajka, Bystřičan, Zouhar, Tkáč, Mooc, Motyčka, Jelen, Richtár (K), Žák, Raab. Trenér: Radim Pleskura.

