Fotbalisté Uničova mají za sebou poslední zápas sezony MSFL. V Kroměříži nastoupili hráči, kteří v poslední době příliš příležitostí nedostávali a na půdě již jistého postupujícího týmu do F:NL remizovali 1:1.

Fotbalisté Hodonína (v červeném) podlehli Uničovu 0:3. | Foto: Jaroslav Kolísek

„Všichni hráči v kádru si zaslouží šanci. Předtím jsem do toho příliš nesahal, protože jsme měli sérii výher a těžko se v té chvíli točí základní jedenáctka. Teď tedy zůstali ti, co měli nejvyšší minutáž na lavičce,“ objasnil trenér Jiří Balcárek a připomněl, že Uničov táhl na jaře třináctizápasovou sérii vítězství.

V Kroměříži jeho svěřenci prohrávali. „Bylo to vyrovnané utkání, ale pak jsme propadli na levé straně, kde jsme se nechali jednoduše obejít a po centru pod sebe jsme dostali z jediné šance gól,“ popisoval kouč.

Ten ve druhé půli prostřídal a poslal na hřiště ofenzivní Vichtu, Komendu a Ambrozka. Zásluhou Václava Koutného se pak Uničovu povedlo devět minut před koncem srovnat. „Bylo to po přetaženém rohu, kdy pak prošel přes hráče Aleš Krč a Koutný dával do prázdné,“ přiblížil Balcárek.

Následně mohli ještě Krč s Komendou strhnout vítězství na stranu Uničova, ale ani jeden svůj nájezd neproměnil. Bod jejich týmu stačil na konečné čtvrté místo, když zaostal o bod za bronzovými Rosicemi.

„S umístěním panuje spokojenost. Kdyby mi to někdo řekl, když jsem k týmu přišel, tak bych to bral všemi deseti. I když třetí místo bylo blízko. Hráčům i vedení musím poděkovat za sezonu, ve které jsme dosáhli maxima, je to vynikající výsledek,“ hodnotil Balcárek.

Naopak Kroměříž třetí ligu vyhrála a míří do druhé. „Když jsem ji a všechny soupeře pozoroval, tak vyhrála soutěž zaslouženě. Ale pokud chce být rovnocenným partnerem ve druhé lize, tak jsou si vědomi, že musí posílit,“ řekl uničovský lodivod na adresu Hanácké Slavie.

Jeho tým nyní čeká téměř měsíční volno. Letní přípravu začne 12. července a klub řeší drobné změny v kádru. „S každým hráčem jsme se bavili, kdo chce zůstat, kdo odejít. Z kádru, co máme, odejdou jeden, dva hráči a stejný počet přijde. Řešíme to, ale nebude to nic dramatického,“ uzavřel Jiří Balcárek.

SK HS Kroměříž - SK Uničov 1:1 (0:0)

Branky: 60. Červenka - 81. Koutný.

Rozhodčí: Řezníček - Julínek, Silný. ŽK: Jeleček - Ambrozek, Kirschbaum. Diváci: 585.

Uničov: Kvapil - Diblík (57. Ambrozek), David, Svoboda, Hausknecht (57. Komenda), Vybíral, Sečkář (46. Vichta), Krč, Kamas (80. Kirschbaum), Javůrek, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.