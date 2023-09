Fotbalisté Uničova navázali na skalp ligové Karviné v poháru a napravil porážku 0:2 ve Frýdku-Místku. Hodonín porazil na svém hřišti vysoko 5:1.

Gól Jakuba Vichty | Video: Michal Muzikant

Přitom úvod utkání Uničovu příliš nevyšel. Hned v první minutě Hodonín nastřelil tyč. „Vstup se nám úplně nepovedl, měli jsme tam nějaké zbytečné ztráty. Věřím ale, že máme tak silný tým, že bychom vyhráli i kdybychom dostali první gól,“ řekl trenér Uničova Jiří Balcárek

Pak ale poslal Uničov do vedení bombou z přímého kopu Jakub Vichta a ještě do poločasu přidal pojistku Tomáš Komenda. Gól mohl vstřelit také Aleš Krč, jenže ve své šanci neuspěl. „Šel sám, ale trošku se trápí. Věřím, že to zlomí a dostane se do formy. Až dá gól tak nastartuje šňůru, na jakou jsme zvyklí,“ doufá Balcárek.

Ani začátek druhé půle domácí nezastihl v nejlepším rozpoložení. Hodonín totiž z brejku snížil. „Řekneme si o poločase, že máme nabitý program, je obrovské vedro, tak budeme hrát z bloku a dostaneme gól z brejku. To se nám nemůže stávat,“ kroutil hlavou uničovský kouč.

Potom ale přišla opět pětiminutovka rychlíka Vichty, který završil hattrick. Nejprve si našel prodloužené autové vhazování na zadní tyči a z voleje napálil míč pod břevno.

V 59. minutě pak utkání definitivně rozhodl, když nádhernou bombou z dalšího přímého kopu zamířil opět do šibenice.

Potom už se utkání spíše dohrávalo a Uničov si tři body zkušeně pohlídal. Tři minuty před koncem navíc šel Uničov do brejku, který vyřešil perfektně a Patrik Michl zakončil ránou o břevno a stanovil konečné skóre 5:1.

Zdroj: Michal Muzikant

„Jsme rádi za tenhle výsledek. Hodonín měl doteď nejlepší obranu v soutěži. Kluky musím pochválit, protože to není jednoduché v tom našem programu,“ byl spokojený Balcárek.

Nyní Uničov čeká už ve středu další domácí utkání se Znojmem. Ve stejný den se pak losuje 3. kolo MOL Cupu, kde se dozví dalšího soupeře. „Pro region a Uničov bych si přál Spartu, nebo Slavii,“ prozradil kouč.

SK Uničov - FK Hodonín 5:1 (2:0)

Branky: 22., 54. a 59. Vichta, 45+1. Komenda, 87. Michl – 50. Nečas

Rozhodčí: Grečmal – Šimoník, Slováček. ŽK: Ambrozek, Krč – Bohun. Diváci: 213.

Uničov: Uvízl – Diblík, David, Svoboda (66. Hausknecht), Ambrozek (74. Michl), Vichta (6. Javůrek), Komenda (66. Kamas), Vybíral, Sečkář (74. Sklenář), Krč, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.