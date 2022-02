„Za mě tady vyrostli hráči jako Šindelář, Bartl, Škarecký, Laďa Kráčmar, Luboš Kráčmar, Šenkovi. když jsem odcházel tak to byl Štrbík nebo Rak. Nevyjmenuju všechny a nerad bych na někoho zapomněl, každopádně v Uničově vychovali spoustu kvalitních hráčů, kteří se dostali třeba i do ligy,“ přiblížil slavná jména Jiří Neček.

V té době z toho těžila i Sigma Olomouc. „Uničov byl bašta, odkud to Olomouc doplňovala,“ potvrdil Neček.

Do Sigmy se z Uničova vyšvihli také například Jakub Habusta, Tomáš Zahradníček nebo Václav Jemelka.

Momentálně je jediným odchovancem, který se prosadil v třetiligovém áčku Uničova Patrik Kasal, jehož ale brzdí zranění. Na podzim naskočil do dvou duelů také dorostenec Šimon Michalik, ale to bylo z domácí líhně vše.

„Je to pro mě překvapení a byl bych rád, kdyby se to trošku posunulo, protože k mládeži mám vztah,“ prozradil kouč, který několik let působil u mládeže Sigmy.

A co udělat pro to, aby se uničovští mladíci více prosazovali? „Rád bych propojil model dorostu a mužů, aby fungovala spolupráce. Chci se hodně dívat do mládežnických kategorií. Jsem domluvený s panem Třeštíkem (trenér dorostu, pozn. red.), že hráče budeme točit, abych je poznal a dostali příležitost v áčku,“ přeje si Jiří Neček.

S touto spoluprácí má totiž dobré zkušenosti. „Dělali jsme to tak všude, kde jsme byli s Pavlem Hapalem a Radkem Látalem. Nebyl v tom problém a pokud dáte mladým, perspektivním fotbalistům příležitost, tak vám to vrátí,“ říká Neček.

Narážel hlavně na olomoucké duo Kryštof Daněk, Jáchym Šíp. „Vytáhli jsme je a dnes se o Daňka zajímá Slavia. Myslím, že i Šíp bude za chvíli platným hráčem. Pro Sigmu je to komerčně zajímavé,“ dodal.

Touhu zapojit mladé do kádru ukazuje hned od začátku svého angažmá v Uničově. Hned několik dorostenců totiž naskočilo do přípravy a mají šanci ukázat, že si příležitost zaslouží.

„Chci, aby cítili šanci dostat se do áčka, bude to pro ně změna a také ostatní ucítí motivaci, což je hrozně důležité,“ uzavřel Jiří Neček.

