Fotbalisté Uničova se museli opět obejít bez dvou důležitých hráčů. Na domácím hřišti proti Rosicím pak potřetí v řadě ztratili. Pořád jsou však v boji o druhou příčku v MSFL.

Rohový kop Uničova | Video: Michal Muzikant

Trenér Uničova Petar Aleksijević nasadil do základní sestavy duelu s Rosicemi také dorostence Jakuba Suchánka. Důvod byl jednoduchý, chyběli mu opět dvě opory. I když se v minulých zápasech Jan Ambrozek a Jakub Vichta do ostrých mačů vrátili, v neděli byli pouze na tribuně.

„Ambrozek hrál minulý zápas pod antibiotiky a se sebezapřením, teď už ale musel na operaci zubů. Vichtu pořád trápí sval. Uvidíme, jak to s nimi bude. Potřebujeme každého hráče, blíží se konec sezony a jde vidět, že kluci toho mají dost. Byl bych rád, abychom byli v nejsilnější sestavě,“ prozradil Petar Aleksijević.

Uničov do duelu s Rosicemi vstoupil dobře a už po pěti minutách se po centru radoval kapitán Tomáš Komenda. Potom se hrálo spíše bez šancí. Největší měli hosté po špatném vyběhnutí brankáře Kvapila, ale Rosice míč do odkryté brány nedostaly.

Domácí si ve druhé půli náskok drželi, jenže po hodině hry prohráli souboj na pravé straně a následně přišla střela z téměř třiceti metrů, kterou brankář Kvapil měl na rukou, ale nedokázal ji vyrazit.

„Nikdy jsem nikoho individuálně nevyzdvihoval, ani nebudu kritizovat. Stejně jako když nedáme pojištění na 2:0, tak je to stejná chyba, jako když dostanete gól ze střely. Musím se podívat nejprve na video, pak to budu moci komentovat víc, ale bylo to z dálky a reakce asi mohla být lepší,“ řekl Aleksijević.

Zdroj: Michal Muzikant

Ve zbytku duelu už ani jeden z týmů nedokázal strhnout vítězství na svoji stranu. „Remíza sluší vývoji zápasu a je spravedlivá. Až na jeden míč za obranu, kde jsme pozdě zareagovali, tak jsme měli první poločas více ze hry. Druhý se to trošku vyrovnalo a my ve složení, jakém jsme, jsme hráli maximum, co jsme mohli. Připomínalo mi to zápas s Blanskem, mohli jsme dát druhý gól, byly tam situace, které byly jasné - centry z boku a před bránou jsme byli ve dvou lidech. Pozitivem je výkon mladého Suchánka,“ pokračoval Aleksijević.

Rosice tak neprohráli popáté v řadě, Uničov naopak ztratil potřetí za sebou. Přesto je v tabulce čtvrtý a na druhé Zlínsko ztrácí čtyři body. „Kvalitní soupeř v dobré formě, se zkušenými hráči a nebezpečnými brejky. Až na pár výjimek jsme to měli pod kontrolou. Neustupujeme od cílů, chceme být co nejvýš. Vnímáme výsledky okolo nás. Ty jsou ale na jaře dost odlišné od těch, které byly na podzim,“ uzavřel Aleksijević.

SK Uničov - FC Slovan Rosice 1:1 (1:0)

Branky: 5. Komenda - 61. Koláčný

Rozhodčí: Marek - Dorotík, Habermann. ŽK: Koutný, Komenda, Javůrek - Fila, Buchta, Goj, Kulík. Diváků: 196.

Uničov: Kvapil - Diblík (31. Saňák), Koutný, Červeň, Javůrek (90. Kovář) - Vybíral, Svoboda, Hausknecht, Suchánek (61. Sklenář) - Komenda, Krč. Trenér: Petar Aleksijević.

Rosice: Drobek - Zezula, Buchta, Novák, Koláčný (77. Kulík), Fila (86. Adeshina), Moučka, Novotný, Dobrovodský (59. Charles), Mazuch, Sedláček (59. Goj). Trenér: Petr Čuhel.