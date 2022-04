Ten navíc chtěl po vysoké porážce něco změnit a ustoupil tak ze systému na tři obránce. „Museli jsme to přeskupit. Nehráli jsme ani na dva útočníky. Na Baníku jsme hráli otevřený fotbal a nestíhali jsme, takže jsme tomu celý týden věnovali dost času,“ pokračoval.

Slovácko naopak na Uničov vyrukovalo s několika posilami z áčka. Na hřišti se objevili Divíšek, Tomič, Kohút či Vecheta.

„Měli tam kvalitu, hlavně Vecheta se mi líbil, na toho jsem kluky upozorňoval,“ prozradil Neček.

A v úvodu to byli opravdu hosté, kdo byl častěji na míči, z čehož pramenil také první gól. Po rychlé akci na pravé straně přišel střílený centr a brankář Kvapil míč smolně vyboxoval do hlavy stopera Romana Baly a ten si tak dal vlastní branku.

„První chyba je, že jsme daleko a necháme soupeře centrovat. To hráčům vyčítám. Pak už to je nezaviněné, protože šlo o prudký centr,“ hodnotil Neček.

Ještě před poločasem však dokázali uničovští vyrovnat. Prosadil se po kombinaci ve vápně Aleš Krč.

Do druhého poločasu oba týmy vlétly. Nejprve mělo obrovskou šanci Slovácko, jenže střelu po závaru vykopl z brankové čáry obránce a následná dorážka mířila vysoko nad. Hned na to po rohovém kopu hlavičkoval z malého vápna Vejvoda, ale Velich svůj tým zachránil.

Potom ale hra příliš krásy nenabídla a diváci na tribuně spíše jen mrzli. „Padla na nás nervozita, což bylo vidět na přihrávkách uprostřed hřiště, které jsme kazili. Jenom jsme běhali a pro diváka to vypadá špatně,“ uznal Neček. „Vytvořili jsme si pološance z boku, kdy jsme měli dohrát situace jeden na jednoho,“ dodal.

Ojedinělé zakončení pak poslal Kohút z přímého kopu těsně nad. „Soupeř měl jen standardky a našeho brankáře nijak neohrozil,“ viděl kouč.

V samotném závěru ještě mohl Uničov duel otočit, ale střela z dobré pozice šla mimo.

„Škoda, že tyhle šance neumíme využít a nedáme vítězný gól,“ litoval Neček.

Jeho tým ale i tak bod bere. „Bylo to náročné utkání a myslím, že každý viděl, že kdybychom to otevřeli, tak by to pro nás byla smrt. Celkově je remíza spravedlivá, ale hráči si jsou vědomi zápasu předtím. Bylo vidět odhodlání, ale také cítit, že to není ono, nemělo to šmrnc. Věřím, že stačí jedno vítězství a zase kluci půjdou nahoru,“ uzavřel Neček.

SK Uničov - 1. FC Slovácko B 1:1 (1:1)

Branky: 40. Krč - 26. Bala vlastní.

Rozhodčí: Slabý - Silný, Svoboda. ŽK: Ambrozek, Bača, Koutný – Juroška. Diváci: 160.

Uničov: Kvapil - Koutný, Vejvoda, Bala Můčka - Diblík (83. Vybíral), Bača, Svoboda, Kamas, Sečkář (61. Ambrozek) - Krč (74. Komenda). Trenér: Jiří Neček.

Slovácko B: Velich – Porč, Divíšek, Juroška, Pernica, Vincour, Polášek, Aldin (83. Kočí), Vecheta, Kohút, Tomič. Trenér: Pavel Němčický.