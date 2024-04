Fotbalisté Uničova zvládli v rámci MSFL duel s druhým týmem tabulky Zlínskem. Nasázeli mu hned pět branek a vyhráli podruhé v řadě. Vše sledoval také bývalý reprezentant Tomáš Ujfaluši.

Autové vhazování Zlínska | Video: Michal Muzikant

Netradičně v pátek odpoledne, místo tradičních nedělních 10.15 hrál Uničov další kolo MSFL. „Další utkání hrajeme už ve středu, tak jsme si to domluvili dopředu, ať máme delší odpočinek,“ říkal trenér Uničova Petar Aleksijević.

Hned ve druhé minutě mohli hosté jít do vedení, ale z hranice jedenáctky osamocený útočník trestuhodně přestřelil. „Mělo to určitě velký vliv na zápas. Kdyby šanci proměnil, mohlo by to vypadat úplně jinak. Nám to navíc pomohlo, protože jsme si potom dávali na brejky větší pozor a sami přebrali iniciativu,“ popisoval Aleksijević.

Klíčové momenty přišly ve 28. a 30. minutě. Domácí perfektně vyřešili dva brejky. Nejprve dal Vybíral do tandemu Ambrozkovi a ten placírkou na přední tyč poslal Uničov do vedení. O dvě minuty později vyslal Vichta krásně Vybírala a ten přehodil brankáře Kalinu - 2:0.

Vyprodáno! Lístky na Sigmu se Spartou jsou pryč. Rekord je blízko

„Naše protiútoky byly špičkové, fantastické. Na dva, tři doteky jsme se dostali na druhou stranu, kde jsme akce řešili době a adekvátně jsme akce doplnili. Velká spokojenost,“ chválil Aleksijević.

Ještě do poločasu pak po zisku Vichty a následném centru přidal svoji třináctou trefu v sezoně Tomáš Komenda.

Ve druhé půli Uničov udeřil ještě dvakrát. Prosadil se Hausknecht a v samotném závěru si srazil míč z rohového kopu do vlastní brány Krakovčík a konečný stav 5:0 byl na světě.

„Věděli jsme, že Zlínsko má nebezpečné kraje a útočníky. Porazit takhle kvalitní a dobře vedený tým 5:0 je velmi dobré. Určitě náš nejlepší zápas. Kdybychom chtěli, tak najdeme chyby, ale není potřeba. Takové vítězství se musí užít. Jdeme cestou, kterou jsme si nastavili, kluci dobře pracují a nebyli jsme negativní, když jsme bodově vyšli naprázdno. Vyříkali jsme si to a kluci vše pochopili. Víme, co chceme hrát a na tom stavíme,“ pokračoval Aleksijević.

Samotný zápas sledoval také bývalý reprezentant Tomáš Ujfaluši po boku bývalého uničovského kouče a sportovního ředitele 1. SK Prostějov Jiřího Balcárka.

Další utkání odehraje Uničov ve středu 1. května v 17 hodin proti Blansku. „Je těžké hrát tři zápasy po sobě doma. Každý čeká, že budete vyhrávat, nám se to teď dvakrát povedlo a musíme se dobře připravit. Kluci dostali volný víkend, což je odměna. Celkově ale mají práci a povinnosti a bylo by spíše negativní je sem tahat na nějaký trénink. Takhle si víkend užijí a máme čas si odpočinout a výhru oslavit,“ říká Aleksijević.

Do kraje za 70 tisíc. Na volné přestupy bude méně času, kluby za ně připlatí

Ten navíc v utkání se Zlínskem nevyužil Aleše Krče, v průběhu duelu pak dal příležitost mladíkům. „Aleš není stoprocentně fit, takže jsme si říkali, že není potřeba, aby do rozhodnutého utkání zasahoval. Dorostenci pracují dobře, je pro ně motivace, když odehrají nějakou minutu. Chci, aby dostávali prostor a je na nich, jak jej využijí,“ uzavřel Aleksijević.

SK Uničov - FC Zlínsko 5:0 (3:0)

Branky: 28. Ambrozek, 30. Vybíral, 39. Komenda, 51. Hausknecht, 90. vlastní Krakovčík

Rozhodčí: J. Mayer - Dorušák, Vejtasa. ŽK: Diblík – Slovák, Rojka, Dano. Diváci: 212.

Uničov: Kvapil - Saňák (89. Třeštík), Koutný, Červeň, Diblík - Vybíral (89. Vorlický), Ambrozek (89. Kovář), Svoboda (78. Sklenář), Vichta (85. Suchánek) - Hausknecht - Komenda. Trenér: Petar Aleksijević.

Zlínsko: Kalina - Krakovčík, Slovák (46. Vychodil), Galus, Jovanovič (85. Al Taei), Weber (75. De Souza), Badra, Pernatskyi, Pecuch, Dano (46. Dostál), Kuběna (46. Sekulič). Trenér: David Rojka.