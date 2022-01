„To je pravda, protože tihle kluci pracují a teprve potom přijedou na trénink. Já jsem náročný trenér a nebudou to mít se mnou jednoduché. Hned na úvod jsem v kabině řekl, že budeme trénovat normálně jak v lize. Nedělám s tím tajnosti, chci na hráče přenést nároky a doufám, že se to projeví na hřišti. Buď to půjde nebo ne,“ prozradil úvodem Jiří Neček.

Cítil jsem, že mi moc lidí nevěří, říká Žmolík po přesunu do ligového týmu

Zároveň se ale jeho noví svěřenci nemají čeho bát. „Chápu, že většina má rodinu. Nepřišel jsem sem, abych hráče sedřel, ale je důležité, aby pro Uničov odvedli maximum. Chci je podpořit, aby jejich výkon šel nahoru herně. Budeme se samozřejmě domlouvat i ohledně kondice,“ sdělil kouč.

Ještě před startem přípravy měli uničovští k dispozici individuální plány. „Jestli to zvládli, tak jsou dobře rozdýchaní, protože to běhají ligoví hráči. Na přípravu máme spoustu času, takže to nebude pouze o běhání. Dělám půlené tréninky – jdeme na hřiště a potom uděláme nějakou kondičku,“ objasnil Jiří Neček.

Přípravné zápasy



Šumperk (doma), So, 15. ledna, 11:00

Sigma B (Řepčín), So, 22. ledna, 9.00

SFC Opava (Kylešovice), So, 29. ledna, 10.30

Rýmařov (doma), So, 5, února, 11.00

Hranice (venku), So, 12. února (čas bude upřesněn)

Vyškov (venku), So, 19. února, 11.00

Prostějov (venku), So, 26. února, (čas bude upřesněn)

„Vše je o tom, jak dlouhou měli pauzu a co všechno je potřeba dohnat. Potom si udělám nějaké testy a budu vědět, jak na tom jsou,“ usmíval se.

FOTO: Kanonýr Drulák oslavil 60. Připomeňte si jeho největší úspěchy

Uničov čekají dva duely s týmy z druhé ligy a také herní soustředění ve Vésce, což bude pro klub změna.

„Můj předchůdce Dušan Žmolík to měl pojaté kondičně. Já věřím, že fyzičku zvládneme nabrat tady v lednu a soustředění pojmeme herně a takticky. My jsme ve Vésce byli i s Gliwicemi a líbí se mi to tam, protože je k dispozici hala a regenerace. Můžeme jezdit na umělou trávu do Šternberka a když počasí povolí, tak i na přírodní trávu,“ řekl Jiří Neček.

Momentálně má k dispozici široký kádr, který čítá 25 členů. V něm je spousta mladých hráčů na zkoušku a také je doplněný o dorostence. „Mladí u mě mají dveře otevřené,“ potvrdil nový šéf lavičky.

Sigma padla v Trenčíně. Přístup nebyl ideální, je to dárek, řekl Saňák

A jaký má cíl? Posunout se v tabulce směrem nahoru a hlavně vylepšit bilanci domácích zápasů z podzimu. „Chceme vyhrávat pro ty naše diváky. Tým je kvalitní a jsou v něm hráči, kteří mají na to, aby šli do vyšší soutěže,“ uzavřel kouč.