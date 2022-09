„Ke změně jsme museli sáhnout kvůli neuspokojivým výsledkům. Každopádně s Jiřím Nečkem jsme se domluvili a rozešli v dobrém. Poděkoval jsem mu, protože tady odvedl spoustu práce,“ sdělil Deníku Pavel Nezval.

VIDEO: Nádhera Krče nestačila. Uničov srazil proti deseti gól z půlky

Na jeho místo přichází Jiří Balcárek, který dovedl klub k největšímu úspěchu v historii. V sezoně 2016/17 pod jeho taktovkou Uničov opanoval MSFL.

„Bylo to rychlé a hektické. Mám na Uničov hezké vzpomínky, protože jsme tady vyhráli před pěti lety třetí ligu. Prostředí znám, což je pro mě výhoda. Bydlím odsud dvacet kilometrů a jezdil jsem se dívat na zápasy,“ řekl Jiří Balcárek po pondělním prvním tréninku, který na uničovském hřišti vedl.

„Už v Uničově působil, prostředí i mužstvo zná a měl tady úspěšné angažmá. Nejde do neznáma,“ dodal Nezval.

Svátek proti Sigmě po jednom tréninku

Jiřího Balcárka, jenž má ligové zkušenosti z Opavy a po zmiňovaném vydařeném ročníku v Uničově vedl také druholigové týmy Znojma a Vítkovic, čeká na úvod složitá zkouška. Hned v úterý totiž do Uničova v rámci 2. kola MOL Cupu dorazí ligová Sigma Olomouc.

„Úplně to nevnímám jako svátek. Beru to tak, že máme tři body na sestupové místo, takže je pro mě důležité to nedělní utkání s béčkem Slovácka. Je ale jasné, že každý hráč se těší na konfrontaci s ligovým mužstvem, navíc na koho jiného než na prvoligovou Sigmu by měli přijít lidi,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Utkání proti Sigmě Olomouc startuje v úterý v 16.30 a Sigma rozhodně nepřijede nějak výrazně oslabena.

„Bereme MOL Cup jako významnou soutěž a nejkratší možnou cestu do Evropy. K zápasu tedy přistupujeme maximálně vážně. Je možné, že dostanou příležitost hráči, kteří neměli tak velké vytížení, ale určitě nepůjde o velké množství změn, které by mužstvo nějak rozstřelily,“ prozradil asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Oba týmy se ve stejné fázi poháru potkaly také v minulém roce. Tehdy zvítězila Sigma na konci srpna 4:2, když se prosadil dvakrát Zifčák, jednou Zmrzlý a Růsek. Naopak za domácí snižovali Krč a Svoboda.

„Uničov je tradiční pohárový soupeř, ve kterém hraje spousta odchovanců Sigmy. Samozřejmě je naším jednoznačným cílem postup. Budeme chtít vyhrát pro fanoušky, protože si uvědomujeme, že o jejich přízeň hrajeme v každém utkání. Je naší povinností navázat na výkony z posledních tří duelu. Věřím, že vylepšíme efektivitu a naši snahu vyjádříme i gólově,“ uzavřel Saňák.