„Až na dva kluky jsme neměli hráče, kteří by bydleli přímo v uzavřené zóně, takže aspoň nějakým způsobem se mohli jít ven proběhnout,“ hlásí trenér třetiligového týmu Dušan Žmolík.

Stejně jako všechny ostatní kluby napříč republikou a napříč všemi soutěžemi se teď i Uničov musí vyrovnávat s naprosto neznámou realitou.

„Je to nové úplně pro všechny. Je vlastně jedno, jestli hrajete Ligu mistrů nebo okresní přebor. Zasáhlo to všechny,“ říká ambiciozní kouč, který se snaží tým udržovat v potřebné kondici.

Moravskoslezská liga je přece jen nejvyšší soutěží mimo profesionální fotbal.

„Kluci mají individuální plány vždycky na týden. Snažíme se připravovat tak, abychom klidně na konci týdne mohli naskočit. Když se to prodlouží, tak uděláme plán na další týden. Kluci dobře ví, že to dělají především pro sebe,“ chválí své svěřence kouč.

Nijak přehnaně je nekontroluje.

„Jedeme na bázi důvěry. Kluci mi ale výsledky posílají sami, takže vím, jak na tom jsou. Můžu pak z toho vycházet dál,“ prozrazuje Žmolík.

Pro hráče je to podle jeho slov teď jako další zimní příprava.

„Bohužel. Je to smutné. Celou zimu jsme makali, pak stihli jeden mistrovský zápas a teď je to tady znovu. Naštěstí máme většinu mladých kluků, kteří to snáší dobře. Pro takového Romana Vejvodu to ale musí být strašné,“ usmívá se napůl škodolibě a napůl soucitně.

„Každý to teď musí vzít tak, že pauzu třeba využije na rozvoj svojí kondice a to negativum, převrátí do pozitiva,“ přemýšlí.

Jedna věc je ale kondice a druhá fotbalový trénink s týmem.

„Ten se samozřejmě nahrazuje těžko. Spolupráce se spoluhráči se nedá nacvičit nijak. U jiných věcí to třeba jde, záleží na možnostech a motivaci každého jednotlivce. Třeba si někdo na zahradě postaví zeď, bude kopat přímáky a vrátí se nám jako specialista,“ dívá se na věc s nadhledem.

„Věřím, že pauza nebude zase tak dlouhá, aby kluci ztratili cit pro balon. Zatím je to podobné jako přestávka v období Vánoc. Po nich je to taky jeden dva tréninky horší a balon odskakuje, ale rychle se to spraví,“ dodává uničovský trenér.

Kdy by se ale mohli jeho hoši vrátit na trávníky ke společným tréninkům a hlavně zápasům, to moc předpovídat nechce.

„Nechtěl bych se do toho moc pouštět. Nikdo to teď asi nedokážeme zodpovědně říct. Já budu rád, když se hlavně začne hrát a sezonu se podaří dokončit,“ tvrdí.

„I za cenu toho, že se bude hrát třeba nahuštěně každou středu, nebo že se bude hrát i o prázdninách a pak hned začne další sezona. My, co máme fotbal rádi, bychom to určitě zvládli. Teď je to celé divné. Všichni věříme, že to skončí co nejdřív,“ uzavírá.