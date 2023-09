Fotbalisté Uničova nezvládli víkendové utkání Moravskoslezské fotbalové ligy na půdě Frýdku-Místku. Po brankách v úvodních minutách prohrál 0:2.

SK Uničov - FC Baník Ostrava B | Foto: Jan Kvapil

Už po minulém utkání říkal uničovský kouč Jiří Balcárek, že je pro něj Frýdek-Místek černým koněm soutěže. „Dobře posílil,“ kýval hlavou.

Uničovu se navíc nepovedl start. Už ve čtvrté minutě poprvé inkasoval po brejkové situaci, na jejímž konci byl Gorčica. V 8. minutě to navíc bylo už 2:0, když se prosadil Rubý.

Zmrzlý: Evropa? Touha je obrovská, ale cesta dlouhá

„Nechytili jsme začátek, prohrávali jsme osobní souboje v obraně i útoku. Nedokázali jsme podržet míč, byli jsme nepřesní a měli jsme tam spoustu zkažených finálních přihrávek. Byl to takový den blbec,“ litoval Balcárek.

Pár šancí si jeho hráči ale přece jen vytvořili. Aleš Krč trefil břevno, Komenda zase hlavičkoval do brankáře. „Hráli jsme, oni bránili a my jsme se tam pořádně nemohli dostat. Zápas jsme si prohráli v osmé minutě a byla to zasloužená výhra Frýdku, který ale už pak nijak nehrozil,“ hodnotil trenér.

Pro Uničov to je v pátém kole první porážka v novém ročníku a propadl se z první pozice na čtvrtou. Nyní jej však čeká náročný program. Už ve středu přivítá v rámci MOL Cupu ligovou Karvinou.

Pozvánka Uničov - KarvináZdroj: SK Uničov

„Čeká nás těžké utkání. Šanci dostanou další hráči. My si toho vážíme, že hrajeme s týmem z první ligy a je to pro nás svátek,“ sdělil Jiří Balcárek. Pohárové utkání začíná v 16.30.

FK Frýdek-Místek - SK Uničov 2:0 (2:0)

Branky: 5. Gorčica, 8. Rubý

Rozhodčí: Lukašík – Mankovecký, Vejtasa. ŽK: Bialek, Coufal, Hykel – Komenda, Sklenář. Diváci: 231.

Frýdek-Místek: Lasák – Coufal, Velner, Neumann, Janjuš (71. Martiník), Obuch, Střelec (79. Massaniec), Bialek, Hykel, Gorčica, Rubý (86. Halda). Trenér: Robert Pištěk

Uničov: Kvapil – Diblík (71. Sklenář), David, Svoboda, Ambrozek, Komenda, Vybíral, Sečkář (46. Vichta), Krč (71. Hausknecht), Javůrek (86. Michl), Koutný (71. Kamas). Trenér: Jiří Balcárek.

