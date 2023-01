A kde tento mladý běhavý hráč vidí důvody náhlého snížení zájmu o jeho služby, které nakonec vyvrcholily až odchodem z klubu?

„Trenér mi nikdy ty důvody neřekl. Možná v tom ale hrálo roli, že jsem mnohokrát nesouhlasil s tím, jak je klub veden. A v kombinací s tím, že jsem poměrně výbušná osobnost, jsme se nakonec domluvili i s vedením, že se rozloučíme. Z podobných důvodů v Hranicích končí i Pepa Pančochář," popisuje.

Lepší skloubení s futsalem

Tilkeridis hraje kromě velkého fotbalu i futsal. A to rovnou za klub SK UP Olomouc, se kterým před začátkem letošní sezony postoupil do nejvyšší české soutěže. V té se střetává s absolutní českou špičkou, jakou jsou Chrudim, Plzeň, Sparta či Slavia. Dalo by se tedy také uvažovat o tom, že mu přestup do nižší soutěže trochu uleví.

„Fotbal i futsal jsou sporty, které mě opravdu baví. Ve futsale hrajeme nejvyšší soutěž proti top klubům a divize není tak tréninkově náročná. Navíc všechny zápasy proběhnou až po konci futsalové sezóny, takže se to bude dát krásně skloubit," libuje si.

Ani Krnov není bez ambic

To ale neznamená, že by se hráč s řeckými kořeny chtěl již nadobro adaptovat ve čtvrté nejvyšší české fotbalové úrovni.

„Krnov nemá zrovna nízké ambice, takže se může stát, že se příští rok s Hranicemi utkáme jako soupeři. Postup se tam sice tolik nehrotí, ale pokud by se to podařilo, určitě by to přijali. Přece jen se tam třetí liga nehrála přes 20 let a já jim v tom rád pomůžu," říká rozhodně.

I přes některé neshody z posledních měsíců ale Nikolas Tilkeridis na závěr dodává, že vůči klubu z města na soutoku Bečvy a Veličky rozhodně nepociťuje žádnou zášť ani vztek: „Vzpomínat na Hranice budu vždy jen pozitivně. Byla tam super parta, zápasy vypjaté a zábava v kabině byla taky fajn."