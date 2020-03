„Příprava byla náročná, ale věděli jsme, na co se připravit. Věřím, že jsme se nachystali tak, že nám nebudou docházet síly,“ přiblížil vytáhlý kanonýr Tomáš Komenda.

„Konfrontace s celky z vyšších lig byly vyrovnané. Cítil jsem se dobře po fyzické, rychlostní i technické stránce. Myslím, že nikdo z našeho mančaftu nestrádal,“ doplnil fotbalista, který si tak dokázal, že by angažmá ve vyšší soutěži ještě mohl ještě jednou zkusit.

Ten má na svém kontě jeden start v nejvyšší soutěži, tehdejší Gambrinus lize. Naskočil do ní v dresu Liberce, kam přišel po úspěšné sezoně v I. A třídě, kde nastupoval za Moravský Beroun. Jenže víc toho za áčko Slovanu odehrát nestihl. „Těžko soudit, proč mi to tehdy nevyšlo,“ zamýšlel se.

Putoval na hostování do tehdy třetiligové Opavy a následně hrál v Zábřehu. „Adaptovat se v MSFL mi přišlo jako dobrý krok,“ pokračoval. V Sulku opět ožil a vyhlédla si jej druholigová Karviná. Jenže přišlo zranění třísel a opětný návrat do Moravskoslezské fotbalové ligy. Ujal se ho Uničov a stejně jako v Zábřehu trenér Jiří Balcárek.

„Potom už žádná nabídka z vyšší soutěže nepřišla. Teď když trenér Balcárek sháněl útočníka do Opavy, tak jsem měl pořád nabitý telefon, ale nic,“ vtipkoval. Zároveň ale věděl, že by to tak jednoduché nebylo: „Ten skok je veliký. Navíc určitě hledal někoho zkušeného, protože se budou chtít zachránit.“

Nabídka by musela dávat smysl

V osmadvaceti letech by se však žádné nabídce nebránil. „Ale přemýšlel bych nad ní už jinak. Musela by dávat smysl, protože mám dobrou práci, rodinu a finanční závazky,“ objasnil.

Chvíli přemýšlel kvůli rodině a práci o přesunu do Rakouska, ale odradilo ho cestování: „Když jsem si představil, že bych tam měl opakovaně jezdit, tak mě to ubíjelo. Navíc je v Uničově dobrá parta a nic mi tady nechybí.“

Na jaře tak bude autor sedmi podzimní branek jedním z klíčových hráčů, o které se bude uničovský trenér Dušan Žmolík opírat. Momentálně je čtvrtým nejdéle sloužícím hráčem v kabině. Zažil tak i největší úspěch, kdy klub celou MSFL ovládl. „Občas to v kabině zmíníme i s ohledem na letošní sezonu, ale ještě je brzo soudit. Budeme chtít hlavně hrát fotbal, který bude nás i diváky bavit,“ přiznal.

A dokáže si představit, že by v tradičním třetiligovém celku setrval ještě dlouho. „Myslím, že mi v tom nic nebrání. Možná kdybych začal ztrácet výkonnost,“ uznal.

Při absenci Romana Vejvody by měl nosit stejně jako na podzim kapitánskou pásku: „Snažím se před zápasem dát nějakou motivační vsuvku a spoluhráče vyburcovat. Ale do té role teprve dorůstám. Když se Roman vrátí, rád mu ji opět přenechám, protože v šatně je pořád vidět, kdo je ten pravý kapitán.“

P. S.: Hned v prvním jarním zápase rozhodl Tomáš Komenda o vítězství Uničova nad Blanskem 1:0.