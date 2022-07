„Přivezl jsem si ho ze Španělska, ale naštěstí jak rychle přišel, tak odešel. Hráči tak dostali ještě individuál,“ smál se již uzdravený kouč.

Ten v šatně přivítal hned několik nových tváří. Z Třince dorazil třiatřicetiletý Jan Javůrek, který má na svém kontě 31 startů v české nejvyšší soutěži v dresu Sigmy Olomouc. Ve druhé lize pak odehrál 193 duelů.

„Přestěhoval se zpět a domluvili jsme se s ním,“ potvrdil Jiří Neček.

Levonohý fotbalista tak přichází jako náhrada za Jakuba Můčku, jenž z rodinných důvodů přerušil kariéru a také Michaela Sečkáře, který se zapojil do přípravy s mateřským druholigovým Prostějovem.

Kouč Jiří Neček v dalším ročníku nepovede ani stopera Romana Balu, kterému v Prostějově skončila smlouva a stal se volným hráčem. „Vedli jsme s ním jednání, ale padlo to. Měl by se stěhovat, proto zvolí jinou variantu,“ objasnil Neček.

Na Balovo místo se tlačí mladý levonohý stoper Marek Kirschbaum z Nových Sadů, který si vyzkoušel úvod přípravy rovněž v Prostějově. „Stoper, leváček, něco takového jsme hledali,“ potvrdil kouč.

Pokračovat v Uničově pravděpodobně nebudou ani útočník Miloš Šidlík a brankář Marek Kalina. „U Miloše jsme se domluvili, že by měl jít někam hrát a pustili jsme jej na zkoušku do Otrokovic. Měli jsme rovněž tři gólmany a Mara prosil, jestli by nemohl jít chytat někam na hostování. Asi sám cítil, že pro něj bude těžké se tam dostat a myslím, že mu vyhovíme,“ objasnil Neček.

Do Uničova se pak po konci smlouvy v Prostějově, kde se nedomluvil na podmínkách nové, vrací Jakub Vichta, který se v sobotním úvodním přáteláku blýskl hattrickem, z hostování v Medlově je zpět v přípravě také Patrik Kasal. „Kuba by měl být posila. Patrik to chce zkusit. Uvidíme, co z toho vznikne. Je to pro něj další návrat a záleží, co vydrží jeho pata, s níž má problémy,“ popisuje uničovský trenér.

Prozatím posledním novicem je Marek Hausknecht, který strávil jaro v divizním Šumperku, ale proti Holici se na hřišti kvůli nemoci ještě neobjevil. Ani tak by ale posilování kádru nemělo být u konce. „Ještě máme domluvené dva hráče ze Sigmy, pro které by třetí liga mohla být odrazovým můstkem,“ věří Jiří Neček.

Ten měl v úvodním zápase proti HFK Olomouc (7:0) k dispozici pouze dva náhradníky. Jedním z nich byl také dorostenec Tomáš Knebl. „Už jednou nastoupil v mistráku, líbil se mi, tak jsem jej vytáhl z mladšího dorostu. Doufám, že dostane více příležitostí a zapracuje se,“ věří Neček.

V dalších dnech by měli rozšířit počet hráčů navrátilci z dovolené Roman Vejvoda či David Bača. Z marodky potom Martin Vybíral a Tomáš Komenda, jenž si plnil soukromé záležitosti. Právě tito hráči v úvodním střetnutí v sestavě chyběli. Uničov se v přípravě utká ještě s Vyškovem, béčkem Sigmy Olomouc, Bohunicemi a Novými Sady. Soustředění žádné v plánu nemá. „Hráči jezdí na dovolené a už si nemůžou vzít v práci další volno. Musíme to natrénovat tady v Uničově,“ uzavřel Jiří Neček.