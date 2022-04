„Je to taková ostuda, i když to tak nechci nazývat. Hráli jsme hrozně naivně hlavně v obraně, kde jsme dělali hrubky. Soupeř je nádherně trestal a trefoval krásné góly,“ začal hodnocení trenér Uničova Jiří Neček.

Rezerva Baníku není oblíbeným soupeřem Uničova. Ten s ní totiž posledních šest zápasů nevyhrál a čtyři z nich prohrál. Naposledy na podzim doma 1:3. Na jaře pod trenérem Jiřím Nečkem se zdálo, že mají uničovští formu. Porazili postupně Jihlavu, Znojmo i Rosice s celkovým skóre 10:2 a dělali si zálusk, že by mohli Baník potrápit.

Jenže trhlinu dostal tento plán už ve druhé minutě, kdy poprvé inkasovali. „Hned jsme udělali individuální chybu a to nás nalomilo,“ myslí si Neček.

Ve 22. minutě to pak už bylo 3:0. Obzvláště druhá branka padla po krásné kombinaci, kdy se ostravští dostali ve dvou až před Kvapila a Smékal tak mohl uklízet do prázdné branky.

FOTO: Dvě červené, dvě tyčky a žádný gól. Sigma B se s Hlučínem rozešla smírně

Gólostroj Ostravy se nezastavil ani po změně stran. Mladíci posílení o Lukáše Budínského či Martina Chlumeckého z áčka přidali Uničovu ještě další tři trefy na cestu.

„Ještě o poločase se to dalo sehrát. Druhou dvacetiminutovku úvodní půle jsme odehráli docela slušně. Chtěli jsme se dostat do hry nějakým gólem, ale to se nám absolutně nepodařilo a zase jsme inkasovali po naší hrubce. V ten moment bylo cítit, že mužstvo se neumí ještě více naštvat a o gól více zabojovat. Naopak byla cítit nervozita. Musíme se více semknout a dát do toho víc, i když se nedaří. Doufám, že se z toho otřepeme,“ věří Neček.

O šest branek Baníku se postaralo pět různých střelců, pouze Daniel Smékal se trefil dvakrát. Svůj gólový účet tak posunul už na číslo 13 a je druhým nejlepším střelcem soutěže za spoluhráčem Petrem Jaroněm, který má branek 16.

Ohlasy z KP: Drtivá výhra Šternberka. Želatovice otočily v závěru

„Chvílemi se hra vyrovnala, ale soupeř nás předčil v rychlosti. Prohrávali jsme souboje a nestíhali. Baník byl konstruktivnější, my, když jsme se tam dostali, tak to bylo kostrbaté. Navíc jsme udělali spoustu individuálních chyb, které si musíme rozebrat,“ ví Neček.

Uničov tak přišel o možnost dotáhnout se na svého soupeře na rozdíl jednoho bodu, místo toho teď ztrácí na čtvrtý Baník bodů sedm. I přes vysokou porážku ale zůstává na pátém místě MSFL. O nápravu se pokusí příští neděli, kdy v 10.15 přivítá další béčko ligového celku, tentokrát Slovácka.

„Pro nás je to taková krásná facka a po těch třech výhrách nám to spíše pomůže. Musíme se semknout, zapomenout na to a doma do toho dát všechno a vyhrát,“ uzavřel směrem k zápasu Neček.

Sterilní útok Sigmy recept na Slovácko nenašel. Hanáci jsou bez bodu

Sám už ale takovou zkušenost s debaklem má. „V poháru jsem hrál s Třincem na Sigmě a dostali jsme tam 7:0. Řekli jsme si, že vystřídáme hráče, dáme šanci lavičce a ta to absolutně nepotvrdila,“ vzpomínal.

FC Baník Ostrava B - SK Uničov 6:0 (3:0)

Branky: 20. a 47. Smékal, 2. Sotorník, 22. Budínský, 53. Říha, 63. P. Jaroň.

Rozhodčí: Manklovecký - Dudek, Matějek. ŽK: Ambrozek, Bala. Diváci: 77.

Ostrava B: Murin – Zálešák, Fulnek, Sotorník (64. Jaroň M.), Chlumecký (64. Stoklásek), Boháč, Jaroň P. (64. Blahuta), Říha, Šín, Budínský (73. Stojičevič), Smékal (64. Holaň). Trenér: Tomáš Hejdušek.

Uničov: Kvapil - Bala, Vejvoda, Můčka - Diblík, Bača, Ambrozek (59. Kamas), Svoboda, Sečkář (59. Vybíral) - Krč (82. Štaffa), Komenda (68. Šidlík). Trenér: Jiří Neček.