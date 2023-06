Třináct výher v řadě měli na svém kontě fotbalisté Uničova. Čtrnáctou nepřidali. Na půdě posledních Vítkovic jim nevyšel vstup do utkání a prohráli 1:2.

SK Uničov. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Ve velké euforii byl třetiligový Uničov. Naopak Vítkovice nasbíraly za celou dobu pouhých dvanáct bodů a jsou jasným sestupujícím z MSFL. Jenže proti favoritovi zabraly. Ve středeční předehrávce, která se přeložila z víkendu kvůli oslavám v Markvartovicích, dali domácí brzký gól. Už v 10 minutě šli do vedení. Náskok se zdvojnásobil v 19. minutě, kdy se po centru z pravé strany prosadil do protipohybu Vrbka.

„Nevyšel nám vstup do utkání. Nepřistoupili jsme k tomu dobře. Vítkovice měly dvě střely na bránu, daly dva góly a pak bránily a my hráli do plných. Měli jsme nějaké šance, neuznali nám gól z ofsajdu,“ hodnotil trenér Uničova Jiří Balcárek.

A jestli šlo o podcenění? I to je možné. „Je to těžké, hráčům do hlavy nevidím, ale na předzápasovém tréninku jsem kluky upozorňoval, že tam remizovala Kroměříž, vyhráli na Vrchovině, na taktické poradě jsem říkal, že je nechceme podcenit, ale asi se to nedá vyhnat z hlav. Tragédii bych z toho asi nedělal,“ pokračoval trenér.

Uničov to ale nezabalil a snažil se s výsledkem něco udělat. Jenže se to nedařilo. „Změnili jsme rozestavení, ale měli jsme jen takový platonický tlak, byla to spíše křeč,“ řekl kouč.

Ten sáhl o poločase ke střídání a dvacet minut před koncem přišla naděje. Po nastoupaném rohu si jeden z domácích hráčů srazil míč do vlastní brány.

Následně měl velkou šanci Jakub Svoboda, který šel sám na bránu, ale nesrovnal. „Jiné pořádné šance jsme si nevypracovali. Vítkovice vyhrály zaslouženě za bojovnost, běhavost, více chtěly,“ sdělil kouč.

Uničovu se tak nepodařilo ani vyrovnat a jeho vítězná šňůra skončila. „Mrzí nás to, ale musíme to hodit za hlavu a jedeme dál,“ uzavřel Balcárek. Víkend budou mít jeho svěřenci volný a až o tom následujícím změří síly s Rosicemi.

MFK Vítkovice - SK Uničov 2:1 (2:0)

Branky: 10. Chylek, 19. Vrbka – 70. Boafo vlastní.

Rozhodčí: Ehrenberger – Vejtasa, Silný. ŽK: Tamajka, Richtár, Hloch - Koutný, Hausknecht. Diváci: 100.

Vítkovice: Murin – Burgo, Bystřičan, Boafo, Zouhar, Tamajka (90+1. Tkáč), Zogata, Vrbka (84. Tkačík), Richtár, Chylek (56. Hloch), Raab. Trenér: Radim Plaskura.

Uničov: Uvízl – Diblík (46. Hausknecht), David, Svoboda (80. Saňák), Ambrozek (86. Kirschbaum), Vichta (80. Kamas), Komenda, Vybíral (80. Javůrek), Sečkář, Krč, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.