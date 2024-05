Devět zápasů stačilo, aby se Adam Červeň poprvé radoval z gólu v MSFL. Uničov poslal do vedení ve vloženém kole na 1. máje, když hlavou usměrnil do sítě centr Jana Ambrozka po rozehraném rohu.

„Konečně mi to vyšlo. Dal jsem gól po dlouhé době. Ambrozek mě dobře trefil, já jsem se jen snažil míč usměrnit do sítě,“ popisoval Adam Červeň, který se naposledy prosadil 29. srpna v MOL Cupu proti Zlínsku ještě v barvách Vyškova.

„Tady mě to vyjde asi na pětistovku. Vyškov je druhá liga, tak to bylo dražší, ale ne o moc,“ prozradil fotbalista, který se cítí jako hlavičkář.

Jenže radost rychle přešla. Po změně stran totiž Blansko duel nejprve otočil na konečných 1:2 a po závěrečném hvizdu ještě viděl po potyčce Červeň červenou kartu.

„Protihráč mi chtěl kopnout do ruky, já jsem ho shodil, on se tvářil, jak kdybych ho udeřil a rozhodčí mi dal červenou kartu. Podle mě přísná červená,“ popisoval nepřehlednou situaci.

„Jsem naštvaný a smutný. Vedli jsme o gól, byli jsme lepší, ale pak jsme přestali hrát. K tomu ještě ten konec…“ kroutil hlavou.

Chci zpět do profi fotbalu

Do Uničova přestoupil Červeň v zimní přestávce z druholigového Vyškova. Za něj naskočil ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE do sedmi zápasů, vždycky však šel do hry z lavičky a většinou šlo jen o pár minutovou příležitost. Celkem jich zapsal 83. Dalších 390 přidal v MOL Cupu, kde dostával více šancí.

„Přesun do Uničova byl kvůli Slovensku komplikovanější, ale hledal jsem cestu, jak víc hrávat, protože ve Vyškově jsem příliš minut nedostával. Pan Zbyněk Zbořil z Vyškova mi říkal, že Uničov je dobrý klub, který hraje stabilně na předních příčkách třetí ligy a je nejideálnější jít sem. Jeho doporučení pro mě bylo důležité,“ prozradil Červeň. Právě Zbořil totiž v Uničově v minulosti působil jako hlavní trenér.

„Přestup z druhé ligy do třetí neberu jako krok zpět, protože je pro mě důležité hrávat,“ dodal.

Ještě před Vyškovem hrál Červeň druhou slovenskou ligu za Banskou Bystrici či Dolný Kubín. V mládeži prošel Ružomberokem. „Česká druhá liga je kvalitnější než ta slovenská. Přední kluby z české třetí se dají srovnat se spodkem slovenské druhé,“ porovnával.

Ligový start

V Banské Bystrici pak dokonce zapsal mládežnický reprezentant Slovenska jeden prvoligový start. „Hráli jsme na hřišti Dunajské Stredy před skoro plným stadionem. Bylo to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý. Ale nebyl jsem nějak nervózní,“ vzpomínal na prozatím jediných devadesát minut v nejvyšší soutěži.

Potom mu skončila smlouva a vyrazil na zkoušku právě do Vyškova. „Tam jsem zaujal. Potom to ale nevyšlo, protože tamní majitelé tlačili více jejich hráče, které přivedli z ciziny,“ hodnotil.

A proč volil Česko? „Studuje mi tady přítelkyně, také hraje tenis. Já studuji na UPOLu kartografii a chci se tady fotbalově vypracovat. Věřím, že Uničov je dobrý odrazový můstek zpět do profesionálního fotbalu. Ani ten jeden start v lize totiž není splněný sen, chtěl bych ještě něco dokázat,“ hlásí Červeň.

Z Uničova už se do vyšší soutěže někteří hráči odrazili. Například Tomáš Vasiljev, který zamířil do Slovácka, případně Jakub Vichta, který si vyzkoušel druhou ligu v Prostějově. „To jsem ani nevěděl. Ale parta je tady dobrá, podmínky výborné, dobré zázemí a kluci mě podporují,“ hlásí obránce, který se cítí nejlépe na stoperovi a ač je pravák, tak mu nevadí naskakovat ani zleva. „Otec mě odmalička učil levačkou, takže mi to nevadí. Nejlepší je pro mě tříobráncový systém, který jsme hrávali i na Slovensku,“ dodal.

Cizinec v Uničově, to se jen tak nevidí. I to Adam Červeň občas pocítí. „Pořád si mě dobírají. Hlavně když řeknu slovensky něco, co jim nesedí, tak si mě v kuse dobírají. Ale jsem s tím v pohodě, je to takové to klasické pošťuchování,“ smál se.