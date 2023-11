Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta se bavili na olomoucké diskotéce v Belmondu. Z fotbalové reprezentace byli vyhozeni. S tímto chování by neobstáli ani v kádru třetiligového Uničova. „Neakceptoval bych to,“ řekl jasně kouč Uničova Jiří Balcárek.

„Je to neakceptovatelné, neprofesionální. Vyhodil bych je a je správně, že byli vyřazeni z kádru,“ nebral si servítky komentováním chování Coufala, Brabce a Kuchty Jiří Balcárek.

„Lidé si kupují ne úplně levné lístky, investují do toho, že jedou reprezentaci povzbudit do Polska. Je to plivnutí do tváře fanouškům a všem okolo,“ kroutil hlavou.

Přitom do Polska dorazil opravdu zaplněný kotel Čechů. Reprezentace ve Varšavě nepředvedla úplně skvělý výkon, ale přivezla bod, což je ještě na EURO neposlalo. Kdyby vyhráli, měli by důvodů k radosti více - mistrovství Evropy by měli jisté.

„Ani tak bych to ale nepochopil a pro mě by to bylo neakceptovatelné. Jsou to reprezentanti a musí být vzory pro mladé kluky. Mají se soustředit na zápas a každé utkání za repre je výkladní skříň. Navíc jde teď o všechno,“ říká jasně Balcárek.

Bývalý kouč ligového Baníku či Opavy nyní trénuje třetiligový Uničov. Jeho svěřenci tedy nejsou profesionály a neberou za fotbal statisíce jako provinilci. Ani oni by však neobstáli.

„Nedokázal bych to pochopit ani ve třetí lize. Rozumím, že kluci mají nějakou soukromou sféru, ale musí rozlišit, kdy si tohle můžou dovolit. Mají jít až po zápase se pobavit s rodinou či kamarády. Kdyby tohle někdo udělal, určitě by nejel na zápas a dostal by pokutu. Kdyby to bylo poprvé, přišlo by upozornění, pokud opakovaně, nechtěl bych takového hráče v kádru,“ řekl jasně bývalý hráč Unionu Berlín či olomoucké Sigmy.

Pro něj by obránce West Hamu, Arisu Soluň a útočník Sparty měli dveře na závěrečný turnaj zavřené: „Za mě jako Jiřího Balcárka ukázali, že jim je jedno, jestli na mistrovství budou, takže bych je nepovolal!“

V době, kdy sám Balcárek hrál na profesionální úrovni, bylo jednodušší tyto aféry ututlat, ale… „Nebyli jsme beránci, také jsme chodili, ale vždycky po zápase. Hecovali jsme se, že porazíme Spartu, byli jsme nažhaveni a nejprve jsme to odmakali na hřišti jako tým a pak jsme si dali jako tým pivo, kde jsme si vyříkali různé věci. Sice nebyly sociální sítě, ale lidé si to mezi sebou řekli. Olomouc je malé město,“ popisoval.

A jaký to může mít vliv na další zápasy české fotbalové reprezentace na Andrově stadionu? „Věřím, že žádný. Je to podle mě selhání jednotlivců. Pro fotbalovou veřejnost je to špatně, ale normální dospělý chlap tohle neudělá. Co vím, tak hráči jezdí do Olomouce rádi, je to fotbalové město a vždy, i proti slabším soupeřům, přišlo hodně fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru,“ uzavřel Jiří Balcárek.