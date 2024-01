„Ač měl platnou smlouvu do léta, tak jsem mu za jeho dobře odvedenou práci chtěl dopřát kariérní posun,“ řekl Pavel Nezval k uvolnění kouče, který s Uničovem v minulosti třetí ligu dokázal vyhrát.

A daleko od takzvaného půlmistra nebyl ani tentokrát. Uničov totiž přezimuje jen s dvoubodovou ztrátou na lídra, kterým je béčko Karviné.

Hledání náhrady však pro uničovský klub nebylo jednoduché. Pavel Nezval oslovil hned šest jmen, mezi kterými byl například Michal Hubník, ale z různých důvodů se s nimi na spolupráci nedomluvil.

Přesto už má jasno, kdo na lavičku jeho týmu usedne. Bude to Petar Aleksijevič, který nabídku Uničova upřednostnil před angažmá ve druhé bulharské lize. Šestačtyřicetiletý kouč s kořeny v Srbsku dělal v poslední době asistenta trenéra Jiřímu Jarošíkovi v Teplicích a naposledy v ruském Orenburgu. Jako kouč gólmanů působil v Prostějově. Asistentem v Uničově zůstává bývalý hráč David Bača.

Petar Aleksijevič:

V Uničově budou kladeny vysoké nároky. „Slibuji si, že naváže na práci trenéra Balcárka a dovede Uničov k prvnímu místu,“ řekl naplno Nezval.

Když Uničov v roce 2016/17 MSFL vyhrál, postup tehdy odmítl. Pokud by se mu to však povedlo znovu, už by pravděpodobně byla reakce jiná. „Kdybychom vyhráli soutěž podruhé, už bych to nemohl odmítnout,“ uznal Nezval a nastínil že FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA by se případně v Uničově mohla hrát.

K tomu by mohl nový kouč dostat také posily. „Máme rozjednané tři hráče. Chceme kádr doplnit. Jména ale zatím prozradit nemůžu,“ sdělil Nezval. Na podzim totiž Uničov trápila maroda a musel si několikrát pomáhat dorostenci, případně hrát v okleštěné sestavě. Dlouhodobě zraněný je navíc Michael Sečkář.

K tomu ještě s Uničovem zahájili přípravu dorostenci. Ze Šternberka si tým stáhl prozatím Tomáše Knebla, z Prostějova Patrika Vorlického. Z vlastního dorostu pak dává šanci Jakubu Suchánkovi, který na podzim pár minut za áčko zapsal. Jakub Trefil, který hostoval v Medlově, nabídku kvůli studiu medicíny odmítl. Z kádru jinak nikdo neodešel.