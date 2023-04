Jasnou výhrou tradičního účastníka soutěže skončilo páteční utkání MSFL na půdě Hranic. Uničov na osvětleném hřišti nováčka ukázal větší zkušenosti, kvalitu i rostoucí formu po jarním rozjezdu a zvítězil zaslouženě 3:1.

Uničovský fotbalista Jakub Vichta skóruje z přímého kopu proti SK Hranice | Video: Deník/Ivan Němeček

Domácí přitom do zápasu vstoupili nebojácně. Právě úvodní desetiminutovka byla z pohledu Hranic nejpovedenější pasáží hry, k velké gólové šanci však aktivita nováčka nevedla.

Uničov postupně přebíral otěže zápasu do svých rukou, velké problémy dělal levé straně defenzivy Martin Vybíral. Paradoxně po centru zleva ale šli hosté do vedení. Na konci výborně sehrané akce byla hlavička Jakuba Svobody.

„Byli jsme daleko od hráčů, ale soupeř to tam sehrál velmi dobře, tohle se těžko brání,“ mrzelo hranického kouče Romana Matějku.

„Byli jsme hodně dobře připravení. Čekal nás soupeř, který nebyl jednoduchý. Podle terénu jsem předpokládal méně fotbalovosti, ale nakonec ten fotbal byl z našeho pohledu hezký,“ pochvaloval si naopak trenér Uničova Jiří Balcárek.

Rozhodl Vichtův přímák

Klíčový moment celého utkání pak přišel deset minut před odchodem do šaten ze standardky. Míč si tři metry za pokutovým územím na pravé straně postavil levák Jakub Vichta. Bývalý mládežnický reprezentant přes zeď překvapil brankáře Spurného, který ale nemohl mít po gólu na 0:2 čisté svědomí.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Ta standardka mě mrzí nejvíc. Proti tak zkušenému soupeři s takovou kvalitou to pak pro nás byla takřka neřešitelná situace,“ kroutil hlavou Roman Matějka.

Tomu navíc v poločase odstoupil kvůli zranění nejlepší střelec a klíčový hráč ofenzivy Jakub Rolinc. Nahradil ho Lukáš Hapal, Hranice zkusily hru na tři obránce a v úvodu opět ožily.

Po střele sigmácké posily Grygara už se velká část fanoušků radovala, krásný dalekonosný pokus ale skončil jen na boční síti brány Uvízla.

„Tam jsem už i já viděl gól. Věřím, že jsme se v ten moment mohli nadechnout, snažili jsme se ještě dopředu, jenže pak přijde fatální chyba,“ mrzelo Matějku.

Po ztrátě ve středu hřiště vyřešil gólovou situaci s přehledem Tomáš Komenda. Za stavu 0:3 bylo rozhodnuto a podle toho to pak vypadalo i na hřišti. „Hra se nám rozsypala,“ přiznal domácí kouč.

V závěru alespoň korigoval na konečných 1:3 střídající David Koláček po výborném pasu Dittmera. Víc toho ale Hranice v pátečním utkání nepředvedly.

„Domácí jsme do ničeho nepustili, až na ten gól, který pramenil z naší laxnosti ke konci. Kluky ale musím pochválit. To, co jsme si řekli před zápasem, veškerou taktickou stránku, splnili,“ pochvaloval si uničovský lodivod Balcárek a superlativy směrem ke svěřencům nešetřil.

„Rozebrali jsme si chyby z minulých utkání. Nějaké věci, které nebyly ideální ani v předešlém utkání s Vrchovinou, které jsme vyhráli. Ukázali jsme si to na videu a musím hráče opravdu pochválit,“ zopakoval.

Zatímco Uničov se po úvodní jarní prohře rychle vzpamatoval a jde tabulkou MSFL vzhůru, Hranice se nebezpečně přibližují nejnižším příčkám.

„Musíme jít dál. Uničov není soupeř, se kterým bychom se tabulkově měli rovnat. Mrzí mě více prohry s Vrchovinou a Frýdkem,“ uzavřel Roman Matějka.

SK Hranice – SK Uničov 1:3 (0:2)

Branky: 89. Koláček – 23. Svoboda, 35. Vichta, 58. Komenda.

Rozhodčí: Bělák – Cieslar, Silný. ŽK: Grygar, Kundrát, Hapal – Diblík, Ambrozek. Diváci: 335.

Hranice: Spurný – Vavřík (77. Koláček), Kundrát, Markovič, Kuchař – Vymětalík, Dittmer, Grygar (64. Cagaš) – Berčík (46. Guzik), Rolinc (46. Hapal), Marek (64. Beňa). Trenér: Matějka.

Uničov: Uvízl – Diblík (71. Saňák), David, Svoboda, Ambrozek (71. Hausknecht), Vichta (79. Javůrek), Komenda, Vybíral, Sečkář, Krč (82. Kamas), Koutný. Trenér: Balcárek.