„Já jsem teď vletěl do třetí ligy, ale vždycky, když nějaký soupeř skončí, tak soutěž utrpí. Je to potom průšvih a škoda. Nevím, jestli mohli sehnat hráče nebo ne, to se těžko posuzuje. Přesný důvod ví jen oni,“ hodnotil uničovský trenér Jiří Neček.

Pro jeho svěřence totiž nejde o ideální situaci. Po skvělé přípravě, v níž neprohráli, zažili ještě lepší vstup do ligy. Porazili 5:2 FKM Jihlavu. Jenže další duel odehrají až čtrnáct dní po úvodním kole. Právě druhý zápas na jaře měl totiž Uničov na svém hřišti přivítat právě fotbalisty Dolního Benešova.

Ještě minulý týden tak vedení klubu shánělo jiného soupeře, aby mužstvo zůstalo v rytmu. „Pro nás je to škoda, mohl to být soupeř, který nás mohl nakopnout a my mohli jít nahoru. Celý týden jsme hledali protivníka, ale je to těžké, protože MSFL hraje, zbývají divize a ty mají plán daný. Volal jsem dokonce i na Slovensko, ale také nic,“ přiblížil Neček.

Přislíbený měl mít Uničov souboj s HFK Olomouc, jenže z toho nakonec také sešlo. „Olda Machala (Trenér HFK, pozn. red.) to odvolal, protože měl strach, že se mu někdo zraní a nebude moci hrát generálku, takže jsme se domluvili, že to úplně vypustíme“ objasnil Neček.

Jinak by se Uničova ani Sigmy Olomouc B nijak vážně odchod Dolního Benešova dotknout neměl. Jeho zápasy z podzimu by měly být anulovány, ale oba celky z Olomouckého kraje s Dolním Benešovem zvítězily, takže žádné body navíc nedostanou.

Pozitivní ale je, že na hřišti souboj s odhlášeným celkem zvládly všechny týmy z vrchu tabulky. „Částečně to asi znehodnocení soutěže bude, i když vrchu tabulky se to podle všeho nedotkne,“ potvrdil kouč béčka Sigmy Augustin Chromý.

Jeho tým ale měl s Dolním Benešovem hrát odvetu až v předposledním kole, takže prozatím náhradu řešit nemusí. „V programu vznikne díra a soupeře seženete těžko,“ ví Chromý.