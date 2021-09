„Věděli jsme, že budeme hrát proti silnému soupeři. Všechny kluky kromě asi třech jsem trénoval nebo prošli Sigmou, takže je znám detailně. V úvodu ukázali svoji kvalitu, měli spoustu střel, ale buď minuli branku nebo to dobře chytající brankář Stoppen chytil,“ přiblížil úvod hostující kouč Augustin Chromý.

Jenže už po čtvrt hodině hry provedl fatální chybu brankář Kalina. Uničov útočil, Sigma míč odkopla a Kalina k němu měl jednoznačně nejblíž, jenže situaci podcenil, rozehrávka mu trvala, čehož využil Uriča, zblokoval Kalinův odkop, následně mířil sám na uničovskou branku a nemýlil se.

„První chyba celé utkání poznamenala a položila základ pro ty další. Ale určitě s tím šlo ještě něco dělat, kdyby poločas skončil třeba jen 1:0. Sigma by hrála odvážněji a utkání by bylo jiné,“ hodnotil domácí trenér Dušan Žmolík.

Ale u jediné inkasované branky nezůstalo. Ve 37. minutě Krč ošklivě fauloval v blízkosti vlastní brány, všichni si mysleli, že sudí pískne, jenže ten citlivě ponechal výhodu a Kotouč zpoza vápna obstřelil Kalinu. Ani tentokrát však neměl domácí gólman čisté svědomí, protože zjevně situaci už vypustil s vědomím, že bude hra přerušena.

„Rozhodčí pustil správně výhodu, přestali jsme hrát, koukáme a dostaneme gól, který… Budu se to snažit pochopit dlouho, ale myslím, že nenajdu důvod, proč jsme se takhle chovali,“ kroutil hlavou Žmolík.

Třetí úder zasadila Sigma zkušenějšímu soupeři po podklouznutí Straňáka a následné kombinaci v pokutovém území Uničova.

„My jsme hráli poctivě, což se nám vyplatilo, protože jsme skórovali z chyb, kdy jsme presovali a míč se pak odrazil k nám,“ chválil Chromý.

Ve druhém poločase měl Uničov obrovskou příležitost snížit, jenže Kamas mířil tváří v tvář brankáři mimo. Následně naděje Uničova definitivně pohřbila další chyba tentokrát Můčky. Ten namazal hostujícímu útočníkovi, který nejprve orazítkoval břevno a následně Langer doklepl míč do prázdné branky.

„Věděli jsme, že se musíme chytit nějakým náhodným gólem, který nám dodá energii, jenže místo toho uděláme čtvrtou hrubku, čímž jsme se úplně zabili,“ nechápal Žmolík.

„Dobře jsme se připravili, věděli jsme, kde je jejich síla a kluci se na to soustředili, s čímž máme občas problémy. Uničov není zvyklý, že je někdo takhle presuje. Nedávali jsme jim prostor, který normálně dostávají. Vyhrálo mládí nad zkušeností,“ viděl příčiny úspěchu Chromý.

Po čtvrté brance už si Uničov nic nevytvořil, naopak Sigma mohla z brejkových situací soupeře ještě vyplatit.

„Když jsme vedli 4:0, tak se domácím hrálo těžko. Měli jsme prostor na brejky, ale někdy jsme je řešili ležérně, což si musíme vyříkat,“ vytýkal hráčům Chromý.

Zato jeho protějšek neměl pouze jednu výtku. „Zápas se nedá vůbec hodnotit. My jsme vzhledem k individuálním chybám předvedli směrem dozadu něco tak strašného, že to se snad nedá ani zopakovat. Bylo to katastrofální. Kdo byl v neděli na fotbale, tak se nám bude ještě dalšího půl roku smát za to, co jsme předvedli. Jsem rád, že jsme to alespoň dohráli jako parta a nerozhádali jsme se,“ kroutil hlavou rozladěný Žmolík.

„Nevím, jestli na zápas půjde zapomenout. Asi mě bude strašit ještě dlouho, ale doufám, že kluci na něj zapomenou,“ dodal.

Naopak Sigma potvrdila, že na to, jak má mladý tým, tak se prezentuje perfektní defenzivou, kterou má nejlepší v soutěži a ofenzivní Uničov téměř do ničeho nepustila.

„Na tak mladé mužstvo klobouk dolů. Všichni poctivě bránili a tři body jsme si zasloužili,“ uzavřel Chromý.

SK Uničov - SK Sigma Olomouc B 0:4 (0:3)

Branky: 16. Uriča, 37. Kotouč, 40. Hadaš, 57. Langer.

Rozhodčí: Dudek – Žurovec, Kotala. ŽK: Straňák, Krč, Ambrozek - Grygar, Slavíček. Diváci: 249.

SK Uničov: Kalina – Diblík (58. Šidlík), Koutný, Straňák, Můčka – Ambrozek, Bača, Svoboda – M. Vybíral (55. Kamas), Komenda, Krč (76. Dittmer). Trenér Dušan Žmolík

SK Sigma Olomouc B: Stoppen – Galus, Kotouč, David, Slavíček - Hadaš (66. Grečmal), Piňa (86. Bednár), Spáčil, Grygar, Uriča (76. Beňa) - Langer (86. Saňák). Trenér: Augustin Chromý.