„Utkání ovlivnila absence Kuby Yunise, který se teprve rozehrává po zranění. To je hráč, který má obrovskou sílu a kvalitu a já jsem věřil, že nám ve velkomeziříčském třaskavém prostředí pomůže svým klidem a zkušeností, “ říkal po zápase kouč olomoucké rezervy Augustin Chromý.

„Bohužel ale zhruba deset minut před začátkem utkání přišel po rozcvičení a řekl, že nemůže nastoupit, protože ho tahá zadní stehenní sval. Musel jsem tak improvizovat a posunout Fialu na hrot a do střední zálohy dát dorostence Fabiánka,“ dodal.

V první půli byli olomoučtí mladíci na hřišti lepším týmem, ale i přes to svítily po finálním hvizdu rozhodčího na informační tabuli dvě velké nuly.

„V prvním poločase jsme podali slušný výkon a vytvářeli si solidní šance. Chyběla nám však větší drzost a rozhodnost v zakončení. Místo abychom pomocí rychlosti dokázali docílit branky, tak naše šance často končily rohem či odkopem,“ popisoval kouč béčka Sigmy.

Jílek po hubené výhře: Kaňkou jsou naše zranění, už to je kritické

Ani po změně stran se nekonal žádný střelecký koncert. A to i přes to, že v 57. minutě uviděl červenou kartu za zákrok na Piňu domácí Mucha.

„V druhé půli jsem udělal v sestavě nějaké výměny a začali jsme aktivně. Díky tomu jsme docílili soupeřovy červené karty. Od té doby byla hra v naší režii a soupeř se snažil hrát jen na brejky. My jsme je ale přišpendlili na jejich půlce a dopředu je příliš nepouštěli,“ podotkl olomoucký kormidelník.

A nakonec, když už to vypadalo na bezbrankové podání rukou, to přece jen přišlo. Minutu před vypršením základní hrací doby zachránil pro Hanáky tři body Štěpán Langer.

„Naštěstí se nám to podařilo. Po Galusově rohovém kopu Bednár hlavičkoval do soupeře, od něhož se míč odrazil k Langerovi a ten nadvakrát z hranice pokutového území procpal míč do sítě,“ popsal klíčovou situaci zápasu kouč olomouckého béčka.

Kožušany vyhrály, Haná cítí křivdu. Kouč: Diváci byli znechucení, je mi smutno

Po tomto vítězství má nyní olomoucký B-tým na svém kontě již 56 bodů a díky zaváhání Kroměříže s Frýdkem-Místkem se posunul na první místo MSFL. Podle Chromého to ale v tuto chvíli ještě vůbec nic neznamená.

„V našem áčku je čím dál tím větší marodka, takže těch hráčů už k nám příliš nepouští. S tím se ale musíme nějak vypořádat. Každý zápas v této soutěži je těžký a, jak už jsme se my i Kroměříž několikrát přesvědčili, každý může porazit každého. Čeká nás ještě osm kol a jestli jsme zrovna v tabulce první, druzí nebo třetí, opravdu neřeším. Myslím, že i hráči to tak cítí,” uzavřel.

FC Velké Meziříčí – SK Sigma Olomouc B 0:1 (0:0)

Branka: 89. Langer. Rozhodčí: Soukal - Mayer, Julínek. ŽK: Bouček, Dolejš, R. Demeter, P. Demeter. - Slavíček, Piňa, David, Buchal, Langer. ČK: Mucha (VeM). Diváci: 272.

Velké Meziříčí: Dubec – Puža, P. Demeter, Bouček, Dolejš, Nedvěd, Malata (58. Sysel), R. Demeter, Mucha, Urbánek, Vašíček (90+1 Plichta). Trenér: Jan Šimáček.

Olomouc B: Sigma B: Trefil - Slavíček, David, Bednár, Sláma - Šíp (76. Grečmal), Buchal, Fabiánek, Langer, Piňa (90.+3 Michl) - Fiala (67. Galus). Trenér: Augustin Chromý.