Začátek utkání ale Sigmě hrubě nevyšel. Ostravští se od prvních minut vrhli do útoku a brzy mohli slavit. V jedenácté minutě se dostal k centru zleva Petr Jaroň a hlavou poslal svůj tým do vedení. O pouhou minutu později se pak po takřka totožné akci prosadil Matěj Šín a Baník už vedl 2:0.

„Myslím si, že hra byla poměrně vyrovnaná. Bohužel jsme propadli při dvou centrech na začátku poločasu, z čehož jsme dostali dvě slepené branky. Celkově byli domácí v hlavičkových soubojích důraznější,“ mrzelo olomouckého kouče.

Hanáci se pak do konce první půle snažili prodírat dopředu, ale dobře fungující ostravská obrana byla proti. Do šaten se tak šlo za dvoubrankového náskoku domácích. „Příležitosti, které jsme si během zápasu dokázali vytvořit, jsme bohužel nedokázali proměnit,“ konstatoval Chromý.

Po změně stran se olomoučtí borci dostali do několika zajímavých šancí, které však dokázala odvrátit buď ostravská obrana, případně si s nimi poradil zkušený gólman Murin.

V 71. minutě pak mohli Baníkovci svůj náskok ještě navýšit. Smékal si v souboji jeden na jednoho poradil s Greššákem a zamířil těsně mimo.

Ostravského útočníka to ale nemuselo mrzet moc dlouho. Za dalších šest minut se totiž ocitl v dalším úniku a ten již bezpečně proměnil – 3:0. Tříbrankové vedení však domácím vydrželo jen necelé dvě minuty. Hned po rozehrávce si totiž Olomouc vytvořila tlak a ten proměnil v gól střídající Piňa.

„V druhém poločase jsme pak už riskovali a celkově se hrálo hodně otevřeně. Z toho pak vznikala řada nebezpečných situací na obou dvou stranách. Pak se nám nepodařilo vystavit soupeře do ofsajdu a inkasovali jsme potřetí. Podařilo se nám pak sice zásluhou Ricarda snížit, ale bohužel to už nestačilo,“ vyjmenovával příčiny prohry hanácký lodivod.

To bylo ze strany olomouckých hráčů vše. Naopak ještě v nastaveném čase mohl ostravské vedení zvýšit střídající Sotorník, o jehož neúspěchu nakonec rozhodovaly centimetry.

Rezerva Sigmy tak do jarní části soutěže vstoupila porážkou. Dále ale zůstává na druhé příčce před svým dnešním soupeřem, jehož ztráta se však ztenčila z pěti na pouhé dva body. Na první Kroměříž, které se podařilo zvítězit na hřišti Znojma, už její ztráta činí šest bodů. V příštím zápase ji pak v domácím prostředí čeká další těžký soupeř, kterým bude aktuálně páté béčko Slovácka.

„U nás je to těžké. Až do soboty nebudeme vědět, v jaké sestavě nastoupíme. Pořád je to tedy otevřené. Na každý zápas se ale připravujeme poctivě. No a teď mi vlastně dochází, že ani nevíme, v jaké sestavě bude hrát Slovácko. To je ale u těch béček normální,“ uzavřel Chromý.

FC Baník Ostrava B - SK Sigma Olomouc B 3:1 (2:0)

Branky: 11. P. Jaroň, 12. Šín, 77. Smékal – 79. Piňa. Rozhodčí: Machálek – Volek, Vejtasa. ŽK: Murin, Boháč, Smejkal - Vymětalík. Diváci: 150.

Ostrava B: Murin – Zálešák, Chlumecký, Juroška – P. Jaroň, Boháč, Tetour (87. Sotorník), Šín (54. Holaň), Buchta (63. M. Jaroň), Říha - Smékal. Trenér: Tomáš Hejdušek.

Olomouc B: Stoppen – Greššák, Vepřek (80. Vymětalík), Poulolo, Slavíček - Spáčil, Slaměna (69. Piňa), Langer, Šíp (60. Matoušek) – Fiala, Uriča (60. Grečmal). Trenér: Augustin Chromý.