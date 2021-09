Hosté začali zápas aktivněji a už v 8. minutě se málem mohli radovat. Branka dosažená Patrikem Muchou však neplatila pro ofsajd. A hosté během úvodu ještě pár nebezpečných šancí přidali, skórovat se jim z nich ale nepodařilo. „V sestavě našeho soupeře nastoupila řada zkušených hráčů, kteří už prošli první a druhou ligou,“ vysvětlil olomoucký kouč Augustin Chromý.

Netrvalo to ale moc dlouho a naplno udeřili domácí. Ve 21. minutě míč z přímého kopu nádherně zakroutil do pravého růžku Jiří Spáčil a už za deset minut ve vápně nezazmatkoval Jáchym Šíp, který střelou po zemi náskok svého týmu zdvojnásobil. Zbytek úvodní půle si už Hanáci pohlídali. „My jsme se snažili být hodně aktivní, podařilo se nám v první půli vstřelit dvě branky a myslím si, že jsme v ní byli jasně lepším týmem,“ pochvaloval si Chromý.

Co se týče druhé půle, ve které už žádná branka nepadla, snažili se hosté pomalinku vystrkovat růžky, což jim ale dobře fungující olomoucká obrana nedovolovala. „Po poločase začali hrát hosté vabank a my jsme najednou nedokázali vyhrávat souboje. Tím se logicky dostal náš soupeř více do hry,“ přiznal Chromý a hned pokračoval. „Paradoxně jsme ale mohli skórovat my. Uriča šel z levé strany na branku úplně sám a zamířil těsně vedle, v dalších minutách se k velice nebezpečným dorážkám dostali Grečmal a Piňa. Bohužel jsme ten třetí uklidňující gól nedali, a tak byl soupeř nebezpečný až do konce,“ řekl lehce zklamaným hlasem Augustin Chromý, aby ho hned na to změnil a s úlevou dodal. „Jsem ale rád, že jsme to dokázali uhrát vzadu s nulou,“ zakončil Chromý.

Nutno dodat, že Chromého svěřenci v poslední době skutečně válí. Z posledních pěti zápasů si připsali na své konto již čtvrté vítězství, díky čemuž se i nadále drží v samé špičce MSFL.

SK Sigma Olomouc B – FC Velké Meziříčí 2:0 (2:0)

Branky: 21. Spáčil, 31. Šíp. Rozhodčí: Mrázek – Kostelník, Koláček. ŽK: Spáčil, Grygar – Mucha, Vošmera. Diváci: 110.

Olomouc B: Stoppen – Spáčil, Kotouč, David, Šíp (46. Slavíček), Hadaš, Piňa (87. Cubo), Grygar (82. Bednár), Uriča, Galus, Látal (46. Grečmal). Trenér: Augustin Chromý.

Velké Meziříčí: Kolář – Puža, Berka, Šuta (41. Malata Mi.), Nedvěd, Plichta, Demeter P., Demeter R., Karmazín (68. Vošmera), Mucha, Vašíček (73. Malata Ma.). Trenér: Jan Šimáček.