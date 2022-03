Hned čtyři posily Uničova Bala, Vejvoda, Sečkář i brankář Kvapil se objevily v základní sestavě. Ta poslední Jaromír Štaffa se z lavičky do hry nedostal. Naopak Nečkovi chyběl kvůli teplotě Jan Ambrozek

„Hrál se rychlý zápas, který měl výborné tempo. Soupeř měl v sestavě kvalitní fotbalisty. Například Arroya, kterého jsem dotáhl z Ekvádoru ještě do Třince a také pár hráčů z áčka,“ prozradil úvodem Jiří Neček.

První důvod k radosti přišel pro hosty už ve druhé minutě, kdy se prosadil Jakub Svoboda. Následovaly ještě další tři branky do sedmadvacáté minuty, které si mezi sebe rozdělili Komenda, Krč a Bača a bylo to 0:4.

„Dobře jsme do duelu vstoupili, dali hned gól a přidali další. Všechno to byly branky po rychlých akcích na jeden dotek. S tím jsem byl spokojený,“ popisoval kouč.

Jihlava se ještě vrátila do hry, když těsně před poločasem snížila zásluhou Chocholatého.

„Byl to takový centr do brány a neuhlídali jsme jednoho hráče, který míč tečoval a ten zapadl za tyč,“ přiblížil šéf uničovské lavičky.

Hned po přestávce navíc přišla pro uničovské další nepříjemnost. Jejich kapitán Tomáš Komenda musel střídat pro problémy s kotníkem.

Navíc po hodině hry dostal Chocholatý z penalty domácí Vysočinu na dostřel dvou branek.

„Chtěli jsme přidat další gól a uklidnit se, ale udělali jsme naivní chybu, takže druhá dvacetiminutovka byla nervóznější,“ připustil Neček.

„Hráče jsem upozorňoval, že nic není hotové. Když jsem byl v Opavě, stalo se mi, že jsme ztratili jasný zápas, takže jsem to nechtěl znovu dopustit a říkal jsem jim, že bych to nerad zažil znovu. Na lavičce jsem se klepal, ale zkušeností jsme to zvládli,“ dodal.

Přesto mu čtvrthodiny před koncem úplně do smíchu nebylo. Musel totiž podruhé nuceně sáhnout do sestavy. V prvním případě šlo o útočníka, ale tentokrát rozbil stoperskou trojici. „Vencu Koutného tam prošlápli, ale Můčka dobře zapadl,“ hodnotil Neček.

Jakékoliv drama nakonec odmítl Aleš Krč, jenž rovněž druhým gólem v duelu stanovil definitivní skóre 5:2.

„Pak už se to uklidnilo, měli jsme nějaké další příležitosti, ale ty už jsme neproměnili. I tak to skončilo hokejovým výsledkem,“ uzavřel Jiří Neček.

FKM Vysočina Jihlava - SK Uničov 2:5 (1:4)

Branky: 40. a 60. Chocholatý - 23. a 81. Krč, 2. Svoboda, 12. Komenda, 27. Bača

Rozhodčí: Bělák - Slabý, Julínek. ŽK: Písačka, Christodoulou - Bača. Diváci: 50.

Jihlava: Jágřík – Christodoulou, Písačka, Tall Mame Alassane, Fila M., Chocholatý, Musil, Fila L., Arroyo Cabeza, Peřina, Franěk. Trenér: Michal Lovětinský.

Uničov: Kvapil - Bala, Vejvoda, Koutný (75. Můčka) - Diblík (82. Vybíral), Bača, Kamas, Svoboda, Sečkář - Komenda (54. Šidlík), Krč. Trenér: Jiří Neček.